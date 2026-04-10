エプスタイン氏との関係を巡り、メラニア氏がホワイトハウスで異例の声明を発表した/Evan Vucci/Reuters via CNN Newsource

（CNN）トランプ米大統領の妻メラニア氏は9日、ホワイトハウスで異例の声明を発表し、有罪判決を受けた性犯罪者の故ジェフリー・エプスタイン氏との関係を否定するとともに、自身とエプスタイン氏を結びつける「うそ」を強く非難した。そのうえで、被害者が証言できるよう、議会に対し公聴会を開くよう求めた。

この要請は、トランプ氏やホワイトハウスがこれまで発信してきたメッセージを真っ向から覆し、イランとの戦争を受けて社会の関心が薄れつつあったこの問題に、再び注目が集まる形となった。トランプ氏と側近らは、エプスタイン氏とその被害者に関する問題を軽視しようと努め、米国は前に進む準備ができていると繰り返し公言してきた。

関係者がCNNに語ったところによると、トランプ氏は、メラニア氏が9日に声明を出すことは把握していたという。だが、声明後に行われたMSNOWのインタビューで、メラニア氏が登場する前には「何も知らなかった」と述べた。

メラニア氏は記者団に対し、「私はエプスタインと友人だったことは一度もない。ドナルドと私は、時折エプスタインと同じパーティーに招待されたことがあるが、ニューヨーク市やパームビーチの社交界では人間関係が重なることがよくあるためだ」と説明。また、エプスタイン氏や共犯者のギレーヌ・マクスウェル受刑者とは、「一切関係がなかった」と強調した。

さらに、「私は議会に対し、エプスタインの被害に遭った女性たちのために、被害者に焦点を当てた公開公聴会を設け、被害者たちが議会で宣誓のうえ証言する機会を与えるよう求める」と述べた。

一方、エプスタイン氏の捜査関連文書の一部として公開された、2002年にメラニア氏とマクスウェル氏の間で交わされた親しげなメールのやり取りについて、メラニア氏は「気軽なもの」であり、「礼儀的な返信」だったと位置づけた。