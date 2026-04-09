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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が値上がりの共通条件を公開！『ここ、アパートの資産価値が跳ね上がります。2026年に狙い目の首都圏エリアを全て教えます。』

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『ここ、アパートの資産価値が跳ね上がります。2026年に狙い目の首都圏エリアを全て教えます。』--この問いに、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が明確な答えを示している。



2026年以降、1棟アパートの資産価値が上昇しやすいエリアには共通する条件がある。木村氏がまず挙げるのは「交通の動線の変化」だ。路線の直通化や新線の開通、駅の高架化といったインフラ整備は、周辺の賃貸需要を大きく動かす。乗り換え回数の減少や所要時間の短縮は、不動産業者の売り文句を変え、問い合わせ件数の増加へと直結する。



次に重要なのが再開発の「中身」である。外観が整うだけでは不十分で、雇用が生まれ、商業施設が増え、教育・医療など生活機能がバランスよく整備されてこそ街の評価は底上げされる。居酒屋が増えれば若者は集まるが、ファミリー層は定着しない。ファミリーが入ることで購入需要が生まれ、街全体の相場が押し上げられる。



加えて木村氏が強調するのは「物件の希少性」だ。再開発が進むエリアであっても、元々が田畑で中古アパートがほとんど存在しない場合、出物が出た際には投資家の需要が集中し、強気の取引が成立しやすくなる。さらに、単身者・DINKS・ファミリーが混在するエリアは景気変動に強く、街が廃れにくい賃貸需要の厚みを持つ。



ただし木村氏は、資産価値の上昇だけを追いかけることの危うさも指摘する。都心寄りのエリアは利回りが低く、日々のキャッシュフローを損なうリスクがある。収益性の高い郊外物件でキャッシュフローを確保しながら、値上がりが見込まれるエリアに1～2件を組み合わせるポートフォリオが現実的だという。



アフタートークでは、川口や浦和、川崎で中古アパートを取得し利回り8～9%を確保しながら高値売却に成功した事例のほか、土地の路線価が高い物件に対して地方銀行が好条件の融資を提供した具体的なケースも明かされている。数千万円規模の取引でも有利な融資を引き出した実例は、購入戦略を練る上で参考になる。



値上がりと収益のバランスをどう設計するか。その答えは、エリアの条件が複数重なった瞬間に現れる。具体的なエリアは動画内で挙げられているため、収益物件と値上がり狙いの組み合わせ戦略を進めたい方には必見の内容となっている。