4月7日、登録者60万人を超える大食いYouTuber・三年食太郎が自身のXを更新。顔や身体に傷やあざを負った姿の画像を投稿し、注目を集めている。

【写真】一体何があったのか…大食いYouTuber三年食太郎の投稿画像

錯綜するファンの憶測

投稿には《人生傷付いたもん勝ち》という一文が添えられており、画像では左瞼や左腕、右太ももにかけて複数のあざが確認できる。普段の明るいキャラクターや食事動画での姿とは異なる痛々しい状態に、フォロワーからは戸惑いと心配の声が広がった。

X上では、

《なんでDVまがいな見た目載せてキャッキャしてんの? 理解できない》

《え? 大丈夫? どういうことなの?》

《転んだの!!?? お大事にね》

といった反応が寄せられている。

三年食太郎は2016年8月にYouTubeチャンネル『三年食太郎』を開設。華奢な体型ながら大食い企画で人気を集め、2019年1月に投稿されたラーメン二郎を食べる動画は600万回以上の再生数を記録するなど、大食いYouTuberとして広く知られている。

また、大食いのほかにも、自身の整形の過程を公開するなど私生活に踏み込んだ発信も支持を集めてきた。Instagramでは日常的な食事や穏やかな様子の投稿が多く、今回のような傷だらけの姿とのギャップに驚きの声が上がるのも無理はない。

こうした反応の背景には、過去の投稿内容も影響しているとみられると芸能ジャーナリストは語る。

「3月31日に公開された動画『【人生終了】中指折られるし整形失敗されるし美容室で髪型変にされるし何これ?』の中で、2月初旬Instagramのストーリーズで《中指折られた》と投稿した件について言及しているんです。動画内では、中指の骨折について“酔っている状態で喧嘩になった”と説明し、『DVとかではないんで大丈夫です』とフォロワーにも訴えていました。

ただ、相手が誰なのかなど詳細は明かされておらず、フォロワーの間ではモヤモヤが未だ残っている状況です。今回の投稿もその延長線上で受け止められ、誰かから暴行を受けたのではないかという憶測が再燃しています」

一方で、三年食太郎は整形に関する情報も積極的に発信していることから、美容整形である脂肪吸引などの施術後の影響ではないかと見る声も一部にはある。しかし、現時点であざの原因について本人からの具体的な説明はなく、真相は明らかになっていない。

今回の投稿について、本人から説明の動画が配信されるのか、今後の発信に注目が集まっている。