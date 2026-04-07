セブン「水素焙煎コーヒー アイス」本日発売 香り華やかでクリアな飲み口＆澄んだ後味の一杯
【モデルプレス＝2026/04/07】セブン‐イレブン・ジャパンは、UCC上島珈琲と共同開発した「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー アイス R」の発売を4月7日（火）より順次スタートした。気温の上昇に伴い既存のホットに続き、新たにアイスの選択肢を増やした。
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「水素焙煎コーヒー」は、UCC上島珈琲が世界で初めて量産化に成功した「大型水素焙煎機」を使用し、焙煎工程におけるCO2排出量ゼロを実現した革新的なコーヒー。その技術を活用し、セブンカフェらしい“毎日飲みたくなるおいしさ”を目指して、昨年10月に「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー ホット」を発売。季節柄に合わせて、新たにアイスコーヒーが仲間入りする。
「水素焙煎コーヒー アイス」は既存のホット同様の華やかな香りとフルーティーでまろやかな酸味はそのままに、アイスコーヒーとして満足感のある味わいに仕上げた。水素焙煎特有のきめ細かな温度調整により、コクがありながらも、雑味が少なく澄みわたるような飲み口になっている。
まろやかさがありながらもクリアな飲み口で、アイスコーヒーでは、その“澄んだ後味”がより際立ち、飲み始めから飲み終わりまで心地よく楽しめる。コーヒーの苦味が得意でない人にも試してほしくなる味わいの一杯だ。（modelpress編集部）
価格：156円（税込168.48円）
発売日：4月7日（火）〜順次
販売エリア：全国
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◆UCC上島珈琲と共同開発「水素焙煎コーヒー」
「水素焙煎コーヒー」は、UCC上島珈琲が世界で初めて量産化に成功した「大型水素焙煎機」を使用し、焙煎工程におけるCO2排出量ゼロを実現した革新的なコーヒー。その技術を活用し、セブンカフェらしい“毎日飲みたくなるおいしさ”を目指して、昨年10月に「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー ホット」を発売。季節柄に合わせて、新たにアイスコーヒーが仲間入りする。
◆クリアな爽やかさと澄んだ後味をアイスでも
「水素焙煎コーヒー アイス」は既存のホット同様の華やかな香りとフルーティーでまろやかな酸味はそのままに、アイスコーヒーとして満足感のある味わいに仕上げた。水素焙煎特有のきめ細かな温度調整により、コクがありながらも、雑味が少なく澄みわたるような飲み口になっている。
■セブンカフェ 水素焙煎コーヒー アイス R
価格：156円（税込168.48円）
発売日：4月7日（火）〜順次
販売エリア：全国
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