駅前の「24時間最大1000円」のコインパーキングを“出張の3日間”利用！ 精算機で「1万5000円」と表示されたのですが“3000円”のはずですよね？ 本当に全額払うのでしょうか？

コインパーキングの「最大料金」に潜むわなとは

「24時間最大1000円」という看板の表記には、大きく分けて2つのルールが存在します。

1つは、「最大料金が繰り返し適用される」パターンです。この場合、48時間停めれば2000円、72時間（3日間）停めれば3000円で済みます。

もう1つは、「最大料金の適用は1回（最初の24時間）限り」というパターンです。このルールを知らずに3日間停めてしまうと、最初の24時間は1000円ですが、それ以降の48時間は「20分100円」や「1時間300円」といった通常料金が延々と青天井で加算され続けます。

例えば、1時間300円の通常料金だった場合、2日目・3日目の48時間で1万4400円となり、初日の1000円と合わせて1万5400円もの高額請求になってしまうのです。



極小の注意書きは有効？ 法律上の解釈

高額請求に驚いて看板をよく見ると、隅のほうに極小の文字で「※最大料金の適用は1回限り」と書かれていることがあります。利用者にもよく確認しなかった責任はあるかもしれませんが、そもそも運転席から見えないような小さな注意書きでも、全額支払う義務があるのでしょうか。

法的には、このように「消費者に誤認を与える分かりにくい表示」には異議を唱えられる可能性があります。民法（第95条）では、重大な勘違いをして結んだ契約は取り消せると定めています。

また、消費者契約法（第10条）でも、消費者の利益を一方的に害する条項は無効とされます。つまり、ドライバーが通常気づけないほど小さな文字で書かれた不利な条件は、契約として無効になり、「錯誤による取り消し」を主張できる余地があるのです。



高額請求に直面！ 泣き寝入りしないための対処法

では、実際に精算機で1万5000円を請求されてしまったら、どう対処すればよいのでしょうか。



1. 慌てて支払わず、管理会社に連絡する

後ろに別の車が並んでいなければ、いったん精算を止め、看板に書かれている駐車場の管理会社（コールセンター）に電話しましょう。

「看板の表示が分かりにくく、繰り返し適用されると誤認した」と伝え、交渉を試みます。良心的な業者であれば、その場で適正な金額（3000円など）に遠隔操作で修正してくれることもあります。



2. 証拠となる「看板の写真」を撮る

「最大料金1000円」という大きな文字だけでなく、注意書きがどれほど小さく見えにくいかが客観的に分かるよう、少し離れた位置からの「看板の全体写真」と、注意書き部分の「アップの写真」を必ず撮影しておいてください。



3. 支払う場合は「領収書」をもらい消費生活センターへ

どうしてもその場から車を出さなければならず、やむを得ず全額を支払う場合は、必ず精算機で「領収書」を発行してください。

後日、撮影した看板の証拠写真と領収書を持って、お住まいの地域の「消費生活センター」に相談しましょう。専門の相談員が間に入り、業者との返金交渉をサポートしてくれるケースがあります。



まとめ

コインパーキングの「最大料金」には、繰り返し適用されるものと1回限りのものが混在しており、これがトラブルの最大の原因となっています。

トラブルを避けるためには、可能な範囲で看板を確認する必要はありますが、不当に分かりにくい表示には、法的な観点から返金を求めることが可能です。諦めて泣き寝入りせず、管理会社への連絡や証拠写真の確保、消費生活センターへの相談といった冷静な対応を心がけましょう。



出典

独立行政法人国民生活センター 「当日最大600円」のコインパーキングに2日間駐車したら4,000円請求された！

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執筆者 : 高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士