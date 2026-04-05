「距離を置こう」と言われた時…。彼を本気で失う“絶対NGな対応”
突然彼氏から「距離を置こう」と言われたとき、思わず動揺してしまうもの。でも、そんなときこそ冷静な対応が必要なんです。そこで今回は、彼を本気で失うことになりかねない“絶対NGな対応”を紹介します。
質問攻めで責め立てる
「なんで？」「どうして？」と質問攻めしたくなる気持ちはわかりますが、これは逆効果。彼はさらに「やっぱり鬱陶しい」「気持ちを理解してくれない」と感じてしまいます。まずは深呼吸して「わかった」と一度受け入れることが大切です。この冷静さこそが、後の関係修復の第一歩になるでしょう。
悲しみや怒りを爆発させる
ネガティブな感情をぶつけるのも避けたいポイント。悲しみや怒りを爆発させると、彼は「これが本性か」と引いてしまう可能性があります。そんなと気こそ、この状況を自分を見つめ直すチャンスと捉えましょう。「本当に彼との関係を続けたいのか」「２人の間に何が起きているのか」を冷静に考える時間にすることで、意外な気づきが得られるはずです。
「じゃあ別れよう」と言う
その場の感情で「じゃあ別れよう」と言うのも絶対NG。彼が距離を置きたいと思っている状態では、あなたのその一言で本当に別れに発展する可能性大です。もし別れたくないなら、一時的な感情で取り返しのつかない言葉を口にしないよう注意。冷静に自分の気持ちを整理する時間を持つことが、関係を守るための賢い選択と言えます。
距離を置くという時間は、お互いを見つめ直すチャンス。パニックにならず、冷静に対応することで、意外と関係が深まるきっかけにしてくださいね。
🌼やらない選択肢はナシ。彼氏と「別れたくない」時に実践したいこと