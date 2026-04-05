自身のXで「近い将来、私自身から最新情報を」

男子テニスの錦織圭（ユニクロ）が日本時間5日、自身のXで引退報道を否定した。来週米国で開催のATPチャレンジャーツアー・サラソタオープンに出場予定だが、海外メディアがこの大会を最後に引退すると報じていた。

36歳の錦織を巡っては海外メディアが引退報道を出していた。その後にポルトガルのスポーツ紙「レコード」のテニス担当ホセ・モルガド記者が自身のXで、代理人の話として錦織は引退しないと報じていた。

錦織はXで自ら説明。英語で「多くの間違った情報が出回っています。YES、私はIMGAアカデミーでのサラソタ・チャレンジャーに出場します。NO、私は今週引退しません。この件については近い将来に私自身から最新情報をお伝えします。ありがとうございます」と投稿。引退報道を否定した。

サラソタオープンは2010年に優勝している大会。錦織は現在男子シングルスの世界ランキング417位。初戦では同339位のニコラス・キッカー（アルゼンチン）と対戦する。



（THE ANSWER編集部）