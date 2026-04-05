双子座・女性の運勢

社会運好調の現在。楽しく自分を伸ばしてくれるチャンスにも恵まれやすいよう。ただ今週は、それに対し疑問を呈する誰かが現れるかも。相手は双子座に対し好感を持ち、だからこそ「あなたはもっとこういうことをやるべきだ」（たとえば）と言うのかも。一理あるかもしれませんが、困惑が先に立つ時期です。また違う角度から見ると、双子座は双子座で現状の自分に迷いを感じる部分もあるときかな。今後、大きな挑戦をしていくつもりではあるものの、「いまのままでもよくないか？」と思うとか。状況は安定していますが、心は揺れるときです。急がなくていいので、じっくり考えてみて。

双子座・男性の運勢

現状の双子座の社会面に、新たに問題提起する誰かが現れるかもしれません。いまの双子座の仕事関連は順調で、自分の持ち味をうまく生かし、周囲とコミュニケーションをとりながら成果を上げているときでしょう。が、相手は「あなたにはもっとやるべきことがある」というのかも（一例です）。期待されているのでしょうが、混乱させられる面も。また双子座自身も現状は強い挑戦の意欲がありますが、同時に「別にこのままでもいいのでは…？」という思いに傾く面もありそう。揺れやすさのあるときなので、ちょっとゆっくり考える時間を取るといいのかも。ただ、いまやっていることはそのままでOKです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ