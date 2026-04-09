和菓子が大豊作ーーーーッッ！！【シャトレーゼ】お茶請けにしたい「大福・おはぎ」

趣のある上品な甘さが特徴の和菓子は、手土産やお茶請けにもぴったり。【シャトレーゼ】では、季節限定商品から通年商品まで、さまざまな和菓子を取り扱っているため、そのときの気分に合わせて、幅広い和の味わいを楽しめます。そこで今回は、見つけたらぜひ買ってほしい「大福・おはぎ」をまとめました。

安くて美味しい定番スイーツ

「粗搗き大福」は、シャトレーゼでは定番の和菓子。米の粒感を残した、もっちりとして食べ応えのある大福で、自家炊きの粒あんを包んだシンプルな大福です。「粗搗き大福 よもぎ」では、大福によもぎを加えているため、よもぎの香りも楽しめます。1個\129（税込）という、手に取りやすい価格も嬉しいポイントです。

お彼岸やお盆の時期だけ楽しめる限定品

「黒胡麻おはぎ」は、お彼岸やお盆の時期が近づくと店頭に並ぶ、期間限定の和菓子。おはぎ生地をあんこで包んだ「十勝小豆おはぎ」のほかにも、バラエティに富んだおはぎが販売されています。黒胡麻おはぎは、表面にたっぷりとまぶしてある黒胡麻と、おはぎ生地に包まれている白あんが特徴的。@mame48goさんいわく「和菓子らしい素朴さがありながら、胡麻の風味をしっかり楽しめる一品」なのだそう。

食感の変化を楽しむおはぎ

おはぎの定番、きなこをたっぷりとまぶした「深煎りきなこおはぎ」。きなこ、おはぎ生地、粒感を残した粒あんを組み合わせているため、食感を楽しめるのも魅力です。@mame48goさんも「ふわっと → もちっと → ほろっと」とコメントしているように、変化するおはぎの食感が印象的だったそう。

ひと口サイズで楽しむ4つの味

おはぎが販売される時期に合わせて登場する「ひとくちもち麦おはぎ」。商品名の通り、ひと口サイズの可愛らしいおはぎを、4つの味で楽しめます。きなこ・小豆・ずんだ・胡麻と、定番の味も変わり種も味わえるのでお得感も抜群。食べやすいサイズ感と可愛らしい見た目は、お茶請けにもぴったりです。

【シャトレーゼ】の「大福・おはぎ」には、和菓子らしい上品な甘さと香りを堪能できる商品が充実。気になる商品があったら、ぜひ近くの店舗でチェックしてみて。

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※こちらの記事では@masaki_19740913様、@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる