【ZARAのネイビー】が断然おしゃれ♡ 40・50代が選びたい「今っぽ春アウター」

季節感を取り入れたいけれど、きちんと感も欲しい大人コーデ。今っぽい春アウターを選ぶなら、どれがおすすめ？ まずは、2026年春夏トレンドカラーのネイビーに注目！ 知性と上品さを感じさせ、好印象を狙いたいミドル世代にぴったりです。オンオフ問わず合わせやすいデザインを【ZARA（ザラ）】からピックアップしたので、ぜひチェックしてみて。

ロールアップカフスが爽やかなネイビーブレザー

【ZARA】「プリントカフス ロールアップスリーブブレザー」\8,590（税込）

裏地のストライプ柄が効いてコーデが一気に春らしくなる、ロールアップカフスが特徴のブレザー。シックなネイビーが、ミドル世代のきれい見えをサポート。程よくラフな印象のワンボタンで、カジュアルな着こなしにも取り入れやすい一着です。シャツと合わせてクールに決めたり、タンクトップでヘルシーな肌見せコーデを楽しむのもおすすめ。

カーディガン感覚で着られるクルーネックブレザー

【ZARA】「コントラストパイピングブレザー」\10,990（税込）

すっきりとしたノーカラーのブレザーは、カーディガン感覚で羽織れそう。ネイビーを基調に白のパイピングが施された爽やかな配色もポイント。ゴールドカラーのボタンも上品なアクセントに。トレンドのボウタイブラウスでフェミニンに仕上げるほか、ワイドジーンズの引き締め役にも◎ ボタンの留め外しをアレンジして、あらゆるスタイリングを楽しめます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M