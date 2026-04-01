TDS「フード＆ワイン」協賛メニュー公開！ 「午後の紅茶」など使用した全7種類を展開〈東京ディズニーシー〉
4月15日（水）からアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催する東京ディズニーシーは、同日から6月30日（火）までの期間限定で、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」を開催。それに先駆け今回、4月8日（水）から先行販売される、オフィシャルスポンサー6社が協賛したスペシャルメニューが公開された。
【写真】「午後の紅茶」使用した「ピーチミントアイスティー」も！ 「フード＆ワイン」協賛メニュー一覧
■全7種類のメニュー登場
今回公開されたのは、このイベントならではの7種類の特別なメニューの数々。カルビー、キリンビバレッジ、ハウス食品、明治、山崎製パン、ユーハイムの全6社が協賛するスペシャルメニューが並ぶ。
まず紹介するのは、カルビー「ポテトチップス うすしお味」を使用した「バタービーフカレー＆チップス」。「ルックアウト・クックアウト」で販売される本商品は、コクのあるバタービーフカレーと、パリッと軽い食感と程よい塩味のポテトチップスを組み合わせており、ビーフカレーの風味とポテトチップスの軽い食感がマッチした、ついつい癖になる味わいだ。
それから「リフレスコス」では、「午後の紅茶 ストレートティー」を使った「ピーチミントアイスティー」を販売。紅茶の華やかな香りと心地よい渋みを感じるアイスティーに、ピーチやミントを加え、すっきりさわやかな味わいに仕上げた一品で、ピーチの甘みとミントの清涼感が、パークの心地よい陽差しにぴったり。
また、ハウスからは2つの商品が登場。「ハドソンリバー・ハーベスト」で販売される「完熟トマトのハヤシライスソース」をを絡めたミートボールに、まろやかなマカロニチーズを添えた「ハヤシソースのミートボールとマカロニチーズ」と、「カスバ・フードコート」で取り扱う、「こくまろカレー」を使用した「カリー香るビーフのナンサンド、フムスとヨーグルトソース」がラインナップとなっている。
さらに「ドックサイドダイナー」では、しっとり柔らかな食感の食パンに、ドライフルーツとナッツを混ぜ込んだ特製クリームをはさんだ「ナッツとドライフルーツのクリームサンド（ロイヤルブレッド使用）」が登場。
昨年に引き続き登場するのは、「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」の「チキンテンダー、ヨーグルト＆オリーヴディップ（明治ブルガリアヨーグルト使用）」と、「ゴンドリエ・スナック」の「バウムクーヘンのティラミス仕立て（ユーハイムバウム使用）」だ。
■「食をもっと楽しむプログラム」も
加えて、「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」では、紅茶やスパイスをテーマに、ゲストが食の世界をより深く楽しめる特別なプログラム「食をもっと楽しむプログラム」を開催。
「ニューヨーク・デリ」では、スタンダードな紅茶のテイスティングを通じて紅茶の基礎知識を学ぶほか、アレンジティー作りやパークフードとのペアリングを楽しめるプログラム「ティープログラム」を実施。本プログラムには「午後の紅茶」シリーズが使用されるほか、紅茶の専門家として、キリンビバレッジの紅茶エキスパートが登場する。
また「カスバ・フードコート」では、昨年に続き、スパイスの奥深さと東京ディズニーリゾートならではの本格的なオリジナルカレーを知り、テイスティングを通じて、食の世界が広がる楽しさを体験できる「スパイスプログラム」を開催。本プログラムには「GABAN」のスパイスが使用され、スパイスの専門家として、ハウス食品グループ本社のスパイスマスターが登場する。
「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」は、4月15日（水）〜6月30日（火）開催。
■全7種類のメニュー登場
今回公開されたのは、このイベントならではの7種類の特別なメニューの数々。カルビー、キリンビバレッジ、ハウス食品、明治、山崎製パン、ユーハイムの全6社が協賛するスペシャルメニューが並ぶ。
まず紹介するのは、カルビー「ポテトチップス うすしお味」を使用した「バタービーフカレー＆チップス」。「ルックアウト・クックアウト」で販売される本商品は、コクのあるバタービーフカレーと、パリッと軽い食感と程よい塩味のポテトチップスを組み合わせており、ビーフカレーの風味とポテトチップスの軽い食感がマッチした、ついつい癖になる味わいだ。
それから「リフレスコス」では、「午後の紅茶 ストレートティー」を使った「ピーチミントアイスティー」を販売。紅茶の華やかな香りと心地よい渋みを感じるアイスティーに、ピーチやミントを加え、すっきりさわやかな味わいに仕上げた一品で、ピーチの甘みとミントの清涼感が、パークの心地よい陽差しにぴったり。
また、ハウスからは2つの商品が登場。「ハドソンリバー・ハーベスト」で販売される「完熟トマトのハヤシライスソース」をを絡めたミートボールに、まろやかなマカロニチーズを添えた「ハヤシソースのミートボールとマカロニチーズ」と、「カスバ・フードコート」で取り扱う、「こくまろカレー」を使用した「カリー香るビーフのナンサンド、フムスとヨーグルトソース」がラインナップとなっている。
さらに「ドックサイドダイナー」では、しっとり柔らかな食感の食パンに、ドライフルーツとナッツを混ぜ込んだ特製クリームをはさんだ「ナッツとドライフルーツのクリームサンド（ロイヤルブレッド使用）」が登場。
昨年に引き続き登場するのは、「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」の「チキンテンダー、ヨーグルト＆オリーヴディップ（明治ブルガリアヨーグルト使用）」と、「ゴンドリエ・スナック」の「バウムクーヘンのティラミス仕立て（ユーハイムバウム使用）」だ。
■「食をもっと楽しむプログラム」も
加えて、「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」では、紅茶やスパイスをテーマに、ゲストが食の世界をより深く楽しめる特別なプログラム「食をもっと楽しむプログラム」を開催。
「ニューヨーク・デリ」では、スタンダードな紅茶のテイスティングを通じて紅茶の基礎知識を学ぶほか、アレンジティー作りやパークフードとのペアリングを楽しめるプログラム「ティープログラム」を実施。本プログラムには「午後の紅茶」シリーズが使用されるほか、紅茶の専門家として、キリンビバレッジの紅茶エキスパートが登場する。
また「カスバ・フードコート」では、昨年に続き、スパイスの奥深さと東京ディズニーリゾートならではの本格的なオリジナルカレーを知り、テイスティングを通じて、食の世界が広がる楽しさを体験できる「スパイスプログラム」を開催。本プログラムには「GABAN」のスパイスが使用され、スパイスの専門家として、ハウス食品グループ本社のスパイスマスターが登場する。
「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」は、4月15日（水）〜6月30日（火）開催。