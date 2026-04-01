自転車講習を期日までに受けず、全国で初めて書類送検された男性に、大阪簡裁が罰金5万円の略式命令を出しました。

大阪市城東区に住む会社員の男性（40）は、２０２５年７月から２０２５年１０月までの間、大阪府公安委員会から自転車運転者講習を受けるよう命令を受けていましたが、期日までに受けなかったとして2026年2月に書類送検されました。

2015年の道交法改正で定められた「自転車運転者講習」は、信号無視や酒気帯び運転、スマートフォンのながら運転などの危険運転について、3年間で2回以上、交通事故を起こすか取り締まりを受けた人が対象です。

対象者は所定の運転免許試験場で3時間の講習を受ける必要があり、違反すれば5万円以下の罰金が科されます。

警察は男性に50回以上連絡し、講習を受けるよう再三伝えましたが、男性は「身内が亡くなった」「仕事が忙しくて行けなかった」「講習を受ける金がない」などと言って、14回にわたって講習を欠席したということです。

警察の調べに対し男性は「自転車の講習ということで軽く考えていた」と容疑を認めていて、警察は起訴を求める「厳重処分」の意見をつけていました。

大阪区検は3月9日付で男性を略式起訴し、大阪簡裁が罰金5万円の略式命令を出したということです。

大阪府内で去年1年間に「自転車運転者講習」を受けた人は327人いて、自転車運転講習受講命令違反で事件送致されたのは全国で初めてでした。