歌手の倖田來未（43）が3月30日、第2子を妊娠したことを発表した。2012年7月の第1子出産以来の慶事にファンからは祝福の声が続々だが、併せて《過去の行いって結局いつか自分に返ってくるんだよな》といった声もXに上がってしまっている。

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「お気づきの方も多いでしょうが、08年1月にオールナイトニッポンに単発出演した際に『35歳を過ぎるとお母さんの羊水が腐ってくる』と発言してしまった、いわゆる“羊水発言”です。本人としては悪気のない軽口だったのですが、《デリカシーがない》などとして世間の不興を買い、フジテレビの夕方のニュース番組でVTR謝罪しました。ただ、騒動からすでに18年も経っていますし、やや“擦られすぎ”な感は否めないですけどね」（週刊誌芸能記者）

軽口だったとはいえ、20年近い時を超えてのイジリは、さすがに酷か。Xには《倖田來未の件、絶対掘り返す奴出てくると思ったら案の定。いつまで言うてんねん。もうええやん》と、もう過去の話、許してやれよなんても反応も見られるが、なかなかどうして《あの「羊水腐る」発言があった上での事だからそりゃ炎上するわな》といった批判も根強くある。さらに「後ろ指をさされかねない理由がもう1つあるのも、倖田さんにとっては痛いところ」と、前出の芸能記者は指摘する。

「妊娠がなかった場合、倖田さんは6月から全国ツアーに入る予定でしたが、これは延期に。このため、《倖田來未、妊娠したのはめでたいと思うけどツアーのためにファンクラブ入ってチケット取ったり飛行機取ったりしたファン達が可哀想》といった、ファンのお気持ちを“おもんぱかる”書き込みが少なからず見られます」

ちなみに、倖田は第1子妊娠の際にも4カ月後に迫っていたツアー中止し、同年秋に代替コンサートを実施していた。とはいえ、おめでたとあらば、真のファンなら前回はもちろん、今回も延期などものともしないはず？

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かつて、倖田來未と浮名を流したこの人は、今や過去の人だ。関連記事【もっと読む】中居正広氏の復帰はナシか？ 芸能界でいまだ指摘される“ジャニーズ病”の深刻度…では、中居正広氏のその後について伝えている。