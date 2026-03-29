113万回以上再生されているのは、保護された子猫が不安そうによちよちと歩いている様子。あまりの可愛さに、「一生守ってあげたい」「見てる私まで、キュンキュン爆発起こす」と母性を爆発させる視聴者が続出しているようです。

【動画：不安そうに歩いていた子猫→『家主を見つけた』次の瞬間…涙が出るほどかわいい光景】

不安そうに鳴く子猫

YouTubeアカウント「ねこねこチャンネル（Park cat）」に投稿されたのは、保護猫のナンちゃんがよちよち歩いているときの様子。目が覚めたときに周りに誰もいないことに気づき、「みー、みー」と鳴きながら歩き回っていたそうです。

生まれて間もないナンちゃんの動きはまだぎこちなかったそう。きょろきょろしながら、よちよちと頼りない足取りだったといいます。みーみー鳴きながら視線をさまよわせ、保護主さんに気づくと、一直線にやってきたとのこと。

甘えたい盛り

よちよちとゆっくりですが、間違いなく保護主さんをめがけて歩いてくる姿は、健気さでいっぱい。保護主さんが思わず手を伸ばすと、その手にすり寄るように頭をこすりつけてきたそうです。

保護主さんが手を仰向けにすると、ナンちゃんは手にのってきたといいます。なでなでしてほしい、抱っこしてほしい、包み込んでほしいという思いが切実に伝わってくるような様子だったとか。保護主さんのぬくもりを全力で求めていたのでしょう。

おなかを見せてごろん

甘え足りないのか、ナンちゃんはとうとう仰向けでごろんと寝転がったそう。「おなかもなでて！」という意思表示だったのかもしれません。保護主さんへの圧倒的な信頼と甘えたい気持ちが強く伝わってきます。

たっぷり甘えたあとは、保護主さんが用意してくれたシーツに包まれてうとうと…。「まだ甘えたいけど、眠い…」というように、ストンと眠りに落ちたそうです。甘えて疲れるなんて、可愛すぎます！

赤ちゃん感たっぷりのナンちゃんには、視聴者から「慌てずゆっくり甘えて大きくなってねぇ～」「ずーっと幸せであれ」「いっぱい遊んで、大きくなってね」などの温かいメッセージが寄せられていました。

YouTubeアカウント「ねこねこチャンネル（Park cat）」には、保護猫たちの可愛い姿がたくさん投稿されていますよ。純粋な赤ちゃん猫たちに癒されること間違いなしです。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ねこねこチャンネル（Park cat）」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。