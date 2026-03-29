【真咲・ガイヤール】 2026年12月 発売予定 価格：29,700円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

アリスグリントより、2026年12月に発売予定の1/7スケールフィギュア「真咲・ガイヤール」。こちらは、ゆずソフトのゲーム「天色＊アイルノーツ」に登場するセリアンスロープの元気な女の子「真咲・ガイヤール」を立体化したものだ。

今回は、ゲームのキャラクターデザインを担当したこもわた遙華氏によるポーズデザインを元にフィギュア化している。ドーナツ好きの彼女らしく、あちらこちらにスイーツが配置されたような姿で再現されており、ティーパーティーでテーブルの上に一緒に並べても違和感がないほど、美味しそうな見た目だ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約260mmだ

全体的に赤がイメージカラーといっても過言ではないぐらい、統一感のある色合いをしたこちらの真咲・ガイヤール。ふんわりとした真っ赤な髪は、前髪を髪留めでまとめているほか、頭頂部からアホ毛が飛び出しているところも可愛らしい。

ケモミミ部分も髪の色と同じく真っ赤に彩られており、紫色のグラデーションがかかった大きな瞳や小さく尖った鼻、八重歯が一本だけ飛び出して見える大きく開けた口元など、キャラクターの特徴もしっかりと再現されている。口元に大好物のドーナツを近づけて、今にも食べそうなポーズになっているところも面白い。

キュートな表情だ

髪にも細かい動きが付けられている

前髪部分の髪留めも目立つ

あみあみ限定で笑顔のフェイスパーツが付属している

彼女が身につけている衣装は、白いシャツに丈が短めの赤いジャケットを羽織ったフェン・シクリッド女学院の制服だ。胸元はシャツが密着しており、豊満な胸がより強調されているように見える。また、この胸元部分は、差し替えパーツで見た目を変更することも可能だ。

胸の谷間にネクタイが挟まっている

ジャケットの素材感も良く出ている

ドーナツに刺さったフォークの持ち手もユニークなデザインになっている

嬉しさのあまり飛び跳ねている瞬間を捉えたように、スカート部分はふんわりと舞い上がっているような躍動感のある動きが付けられている。足元の台座部分は、お皿の上に複数のドーナツが並べられているような形になっており、こちらもキャラクターのイメージにピッタリだ。

ふんわり舞い上がったスカート部分

黄色いハイソックスも似合っている

台座部分は様々なドーナツが添えられている

こちらの「真咲・ガイヤール」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。各店舗で異なる特典が用意されているので、これから予約しようと思っている人は、予めそれぞれの特典をチェックしておくことをオススメする。

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