【帝都初恋剣戟譚】 3月27日 先行配信開始

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HIKE編集部は、少年／青年向けマンガレーベル「COMIC ELAN」（コミックエラン）より「帝都初恋剣戟譚（ていとはつこいけんげきたん）」を3月27日にピッコマにて独占先行配信を開始した。

本作品は、原作・岳兎佐助氏、漫画・サイトウリョウ氏による、純情な恋心と熾烈な剣戟が交錯する「歴史IF×青春×剣戟」アクション。

□ピッコマで読む

【あらすじ】

第二次世界大戦に参加しないなど異なる歴史を歩んだ現代日本で、学校の必修科目になった剣術がある

――その名も『至剣流』（しけんりゅう）

至剣流の免許皆伝を果たした天才少女・望月螢（もちづき ほたる）に一目惚れをした少年・秋津光一郎（あきつ こういちろう）は彼女にふさわしい男になるため至剣流を極めることに…

純情な恋心と熾烈な剣戟が交錯する「歴史IF×青春×剣戟」アクション、開幕!!

「えらべるPay」最大10,000円分が抽選で1,000名に当たるキャンペーンを実施中

「COMIC ELAN」（コミックエラン）4作品の配信開始を記念して、4月17日まで抽選で1,000名に「えらべるPay」最大10,000円分が当たるキャンペーンが開催されている。応募条件はHIKE編集部公式Xアカウント（@hike_editorial）をフォローし、該当する投稿をリポストすることで、その場で当落が判明する。

□公式Xアカウントの該当投稿

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