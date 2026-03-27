【Amazon：TUF Gaming x 初音ミクエディションシリーズ セール】 セール期間：3月27日0時～4月9日23時45分

TUF GAMING P1 HATSUNE MIKU EDITION

Amazonにて、ASUSのゲーミング製品「TUF Gaming x 初音ミクエディションシリーズ」がセール価格で販売されている。セール期間は4月9日23時45分まで。

期間中は、ゲーミングマウスパッド「TUF GAMING P1 HATSUNE MIKU EDITION」とゲーミングキーボード「TUF Gaming K3 Gen II Hatsune Miku Edition」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

TUF GAMING P1 HATSUNE MIKU EDITION

本製品は、耐水性に優れた表面、擦り切れ防止のアンチフレイ・ステッチ、滑り止めラバーベースを備えたポータブル・ゲーミングマウスパッド。保護コーティングにより、表面の耐水性が向上している。サイズは360×260×2mm。

TUF Gaming K3 Gen II Hatsune Miku Edition

97キー配列のコンパクト設計。耐久性を考慮して設計されており、IP57準拠の防水・防塵性能を備え、水滴やゴミから本体を保護する。また、光学メカニカルRGBスイッチは、1億回というキーストローク寿命を誇る。トップカバーは取り外し可能で、カスタマイズやメンテナンスも簡単に行なえる。