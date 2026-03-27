被災地へ客室ごと駆けつける！ デベロップ「HOTEL R9 The Yard 長浜インター」

記事ポイント 北陸自動車道「長浜IC」より車で約3分、2026年4月19日(日)に開業するコンテナホテルダブル39室・ツイン5室の全44室で1泊6,200円から宿泊可能災害時には客室を被災地へ移設する「レスキューホテル」としても機能 北陸自動車道「長浜IC」より車で約3分、2026年4月19日(日)に開業するコンテナホテルダブル39室・ツイン5室の全44室で1泊6,200円から宿泊可能災害時には客室を被災地へ移設する「レスキューホテル」としても機能

デベロップが、滋賀県長浜市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 長浜インター」を2026年4月19日(日)に開業します。

長浜市内では2店舗目、「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては全国131店舗目の出店です。

予約受付は2026年4月10日(金)15:00より開始されます。

デベロップ「HOTEL R9 The Yard 長浜インター」

施設名：HOTEL R9 The Yard 長浜インター所在地：滋賀県長浜市口分田町466-6オープン日：2026年4月19日(日)予約受付開始日：2026年4月10日(金)15:00アクセス：北陸自動車道「長浜IC」より車で約3分／JR北陸本線「長浜駅」よりタクシーで約10分駐車場：あり（無料・普通車／軽自動車44台）客室数：44室（ダブルルーム39室／ツインルーム5室）

「HOTEL R9 The Yard 長浜インター」は、北陸自動車道「長浜IC」より車で約3分、県道510号沿いに位置するコンテナホテルです。

「R9 HOTELS GROUP」としては全国139店舗目、滋賀県内では6店舗目の出店となっています。

独立構造の客室

建築用コンテナモジュールを利用した客室は、隣室と壁を接しない独立構造のため、静粛性とプライバシー性に優れています。

ダブルルームは39室で、定員2名・広さ13m²、1名6,200円／泊〜、2名8,700円／泊〜の料金設定です。

ツインルームは5室で、定員2名・広さ13m²、1名6,200円／泊〜、2名9,700円／泊〜となっています。

13m²の室内には、良質なベッドやゆったり使えるユニットバスのほか、冷凍冷蔵庫・電子レンジ・加湿空気清浄機などが備わっています。

シンプルながら高い快適性を実現した設備は、出張などのビジネス利用にも最適です。

ビジネスにも観光にも便利な立地

ホテルから車で約5分圏内には工場が集積し、15分ほどの距離には「東上坂工業団地」「びわ細江工業団地」「長浜サイエンスパーク」などの産業拠点が立地しています。

徒歩圏内には「イオン長浜店」やドラッグストアがあり、長期滞在の際も日常の買い物に困りません。

さらに車で約15分圏内には「黒壁スクエア」「長浜城歴史博物館」「長浜鉄道スクエア」など長浜の歴史に触れられるスポットが点在しています。

びわ湖クルーズの乗船場「長浜港」へのアクセスも良好で、観光やレジャーの宿泊拠点としても活用できます。

災害時に駆けつける「レスキューホテル」

「HOTEL R9 The Yard」シリーズは、有事の際に客室をすみやかに被災地へ移設し、避難施設等として利用できる「レスキューホテル」の役割を担っています。

長浜市とは2024年3月29日(金)に災害協定を締結しました。

1台1客室の独立構造が着目され、自治体や病院の有事インフラとして地域医療にも貢献しています。

日常時はホテル、非常時は避難所として機能する「フェーズフリー認証」も取得済みです。

北陸自動車道「長浜IC」から車で約3分という好アクセスで、ビジネスにも観光にも対応できる立地が魅力です。

独立構造の客室は静粛性とプライバシーに優れ、冷凍冷蔵庫や電子レンジなど充実の設備でシンプルながら快適に過ごせます。

災害時には被災地へ客室ごと移設できる「レスキューホテル」としての備えも兼ね備えています。

HOTEL R9 The Yard 長浜インターの紹介でした。

よくある質問

Q. HOTEL R9 The Yard 長浜インターの予約はいつから受け付けていますか？

A. 2026年4月10日(金)15:00より予約受付が開始されます。

Q. 駐車場はありますか？

A. 無料の駐車場があり、普通車・軽自動車合わせて44台分を利用できます。

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