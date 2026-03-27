【銀だこ×ドジャース】3月27日から3日間限定で″100円引き″！コラボたこ焼き「LA マッケンチーズ」が期間限定で日本上陸。

築地銀だこは、2026年3月27日からドジャースコラボ商品第4弾 「LA マッケンチーズ」を期間限定で発売します。また、3月27日から29日までの3日間限定で100円引きセールを実施します。

ドジャー・スタジアムの味が日本で味わえる

銀だことロサンゼルス・ドジャースのコラボレーションにより誕生したたこ焼き「LA マッケンチーズ（8個入り）」が、MLB 2026シーズンのドジャース開幕戦に合わせ、3月27日から全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）で販売されます。

なお、ドジャー・スタジアムでは、日本国内より先行して発売しています。

さらに、発売から3日間限定の「がんばれ！ドジャース!! 応援キャンペーン」期間中は、通常の100円引きで購入できます。通常価格は持ち帰り950円、店内飲食968円です。

アメリカのソウルフード「マッケンチーズ」と日本の「たこ焼き」が一体化した今回のコラボたこ焼きは、熱々のたこ焼きにBBQソースと九条ねぎをトッピング。さらに特製マッケンチーズを乗せ、仕上げにカレー粉を振りかけることで、絶妙なスパイシーさが加わり、食欲をそそる味わいになっています。加えて、4種類のチーズを使用した"プレミアムチーズソース"と小袋仕様の"チェダーチーズソース"の「Wチーズソース」をかけることで、本場アメリカのマッケンチーズにも負けない濃厚なコクとパンチのあるたこ焼きができあがります。

「LA マッケンチーズ」はコラボ商品のため、回数券、引換券、各種割引券の対象外です。

また、「がんばれ！ドジャース!! 応援キャンペーン」は、デリバリーは対象外、他割引との併用不可です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部