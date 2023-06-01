向井康二、UNO新商品CMで多彩な“ウノ顔”披露「これドッキリじゃないですよね？笑」
向井康二（Snow Man）が出演するカードゲーム「UNO（ウノ）」の最新商品CM「進化系ウノ うそウノ」篇、「進化系ウノ ウノハンパねぇ！」篇が、4月1日のエイプリルフールに発売される「うそウノ」に先駆けて公開された。テレビ放映は4月下旬に予定されている。
【動画】向井康二の様々な表情が見られる「UNO」新CM
今回公開されたのは、2026年4月1日に発売される、相手を欺く心理戦が楽しめる新商品「うそウノ」と、カードを10枚引かせるワイルドカードなど情け無用のカードを大量投入した「ウノ ハンパねぇ！」の2種類の“進化系ウノ”の新TVCMだ。2025年に誕生したウノのキャラクター「ウノさん」も初登場し、向井と共演しながら、“進化系ウノ”「うそウノ」と「ウノ ハンパねぇ！」のルールに基づいたさまざまなシチュエーションでの表情リアクション（ウノ顔）のお題を、向井に投げかける。
ウノさんが「ウーノ！ ウーノ！」というリズムに合わせ、「うそウノでうそをつくときの顔」や「ウノ ハンパねぇ！でドロー10をくらった顔」など、「ウノ顔チャレンジ」をリクエストすると、向井が「トレス・ドス・ウノ！（3・２・１）」の合図でテンポよく無茶ぶりに応える。「うそを指摘するときの顔」では、「うそウノー！」とうそを見破った優越感がにじむ表情も披露。普段は見ることができない向井のユニークな表情が見られる内容となっている。
向井は大のウノ好きとして知られ、「ウノ フリップ」を実の兄とテレビ電話越しにプレイしようとするほどのウノ愛好家だ。CMの撮影現場でも自然と場を明るくするムードメーカーで、その元気でポジティブなキャラクターは、まさに誰とでも盛り上がれる“ウノらしさ”そのもの。誰もが知っているゲームでありつつも、進化し続けるウノの楽しさや、場を高揚させてハッピーな空間を作る存在として、このたびのCM起用に至ったという。
撮影現場では、ウノさんとハグを交わしたり、ウノさんに「一緒に聞くよ」と言ってCMの説明を真面目に受けたりと、向井の明るさのおかげで和気あいあいとした雰囲気で撮影が進んだ。「ウノ顔チャレンジ」では、繊細な表情の違いも難なくこなす向井。普段はしない表情を何パターンも撮影し、「表情筋をいっぱい使いました」と打ち明けた。撮影の合間には、スタッフと「ウノ ハンパねぇ！」で遊びながら、進化系ウノの楽しさを体験していた。向井が負けてしまうと「もう1回やろう！」と、負けず嫌いな一面ものぞかせた。
CMが決まった時の感想として、向井は「メンバーから、『ウノのCM？ ドッキリだよ、それ』と言われて。僕は嬉しかったんですけど、これドッキリじゃないですよね？（笑）」と、冗談を交えながらCM出演への喜びを語った。
また、日頃からウノが大好きだと語り、「『ウノ フリップ』にハマっていた時期があって、オールでやったりするくらい好きです。誰かと一緒にやりたかったので、おにい（実の兄）にも『ウノ フリップ』を買ってもらって、テレビ電話越しでやってみたくらいハマっていました（笑）」と、ウノ愛を明かした。
「うそウノ」が得意そうなメンバーとして、「ラウールだと思いますね」と答えた向井。「ラウールは、うそのことを本当のように喋るんですよ。それに僕は日頃から騙されています（笑）」と、普段のメンバー同士の微笑ましいやりとりも披露した。
また、最近ハンパねぇと思ったエピソードについて聞かれると、メンバーの岩本照の真似をすることが最近のマイブームだと明かし、岩本の真似をしてランニングをしていたときのエピソードを語った。「走っていたら、たまたま野生のてるにぃ（岩本）と会っちゃってね。僕は4キロくらい走って終わろうかなと思っていたところで、てるにぃに『何キロくらい走ったの？』って聞いたら『15キロ』って。ハンパねぇ！と思いました。」と明かした。
今後さらに進化していきたいことについては、「ビジュアルもそうだし、歌もそうだし、ダンスも、コミュニケーション能力と、演技力と、キリがないですよね。Snow Manの中にいると、スキルが高いメンバーが多いので、いつも刺激をもらっています。一つ選ぶとすると賢さかな」と、普段の明るく楽しい雰囲気とは異なる、真面目で意欲的な一面ものぞかせた。
【動画】向井康二の様々な表情が見られる「UNO」新CM
今回公開されたのは、2026年4月1日に発売される、相手を欺く心理戦が楽しめる新商品「うそウノ」と、カードを10枚引かせるワイルドカードなど情け無用のカードを大量投入した「ウノ ハンパねぇ！」の2種類の“進化系ウノ”の新TVCMだ。2025年に誕生したウノのキャラクター「ウノさん」も初登場し、向井と共演しながら、“進化系ウノ”「うそウノ」と「ウノ ハンパねぇ！」のルールに基づいたさまざまなシチュエーションでの表情リアクション（ウノ顔）のお題を、向井に投げかける。
向井は大のウノ好きとして知られ、「ウノ フリップ」を実の兄とテレビ電話越しにプレイしようとするほどのウノ愛好家だ。CMの撮影現場でも自然と場を明るくするムードメーカーで、その元気でポジティブなキャラクターは、まさに誰とでも盛り上がれる“ウノらしさ”そのもの。誰もが知っているゲームでありつつも、進化し続けるウノの楽しさや、場を高揚させてハッピーな空間を作る存在として、このたびのCM起用に至ったという。
撮影現場では、ウノさんとハグを交わしたり、ウノさんに「一緒に聞くよ」と言ってCMの説明を真面目に受けたりと、向井の明るさのおかげで和気あいあいとした雰囲気で撮影が進んだ。「ウノ顔チャレンジ」では、繊細な表情の違いも難なくこなす向井。普段はしない表情を何パターンも撮影し、「表情筋をいっぱい使いました」と打ち明けた。撮影の合間には、スタッフと「ウノ ハンパねぇ！」で遊びながら、進化系ウノの楽しさを体験していた。向井が負けてしまうと「もう1回やろう！」と、負けず嫌いな一面ものぞかせた。
CMが決まった時の感想として、向井は「メンバーから、『ウノのCM？ ドッキリだよ、それ』と言われて。僕は嬉しかったんですけど、これドッキリじゃないですよね？（笑）」と、冗談を交えながらCM出演への喜びを語った。
また、日頃からウノが大好きだと語り、「『ウノ フリップ』にハマっていた時期があって、オールでやったりするくらい好きです。誰かと一緒にやりたかったので、おにい（実の兄）にも『ウノ フリップ』を買ってもらって、テレビ電話越しでやってみたくらいハマっていました（笑）」と、ウノ愛を明かした。
「うそウノ」が得意そうなメンバーとして、「ラウールだと思いますね」と答えた向井。「ラウールは、うそのことを本当のように喋るんですよ。それに僕は日頃から騙されています（笑）」と、普段のメンバー同士の微笑ましいやりとりも披露した。
また、最近ハンパねぇと思ったエピソードについて聞かれると、メンバーの岩本照の真似をすることが最近のマイブームだと明かし、岩本の真似をしてランニングをしていたときのエピソードを語った。「走っていたら、たまたま野生のてるにぃ（岩本）と会っちゃってね。僕は4キロくらい走って終わろうかなと思っていたところで、てるにぃに『何キロくらい走ったの？』って聞いたら『15キロ』って。ハンパねぇ！と思いました。」と明かした。
今後さらに進化していきたいことについては、「ビジュアルもそうだし、歌もそうだし、ダンスも、コミュニケーション能力と、演技力と、キリがないですよね。Snow Manの中にいると、スキルが高いメンバーが多いので、いつも刺激をもらっています。一つ選ぶとすると賢さかな」と、普段の明るく楽しい雰囲気とは異なる、真面目で意欲的な一面ものぞかせた。