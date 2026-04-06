４日、上海市崇明区の東平国家森林公園で行われた睡眠大会に参加する選手。（上海＝新華社配信）【新華社上海4月6日】中国上海市崇明区にある東平国家森林公園で4日、「2026上海崇明森林睡眠大会（第3ステージ）」が開催され、44人の参加者が春の日差しの中で心地よい眠りについた。3月21日の「世界睡眠デー」に第1ステージが開催されて以降、同大会は社会から広く注目を集めている。同日から4月末までの毎週土曜日と5月2、3両