まさか、こんなところに――。横浜市の東急東横線・白楽駅周辺が特集された4月4放送の『出没！アド街ック天国』（テレビ東京系）。東京・渋谷駅から最短27分という立地で、音楽や古着などのカルチャーが根付いていることから“ハマの下北沢”と呼ばれているという。いっぽう番組のVTRでは、かつて芸能界で活躍していた“意外な人物”が登場。ガラリと一変した現在の姿に、視聴者の間で衝撃が広がっている。その人物とは、元モデル