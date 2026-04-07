イランの国営メディアは6日、イランがアメリカから提案された停戦案に対する回答を仲介国に伝えたと報じました。アメリカの提案を拒否すると共に「恒久的な戦闘終結が必要」との立場を示したということです。アメリカとイランの停戦協議をめぐっては、アメリカメディアが、戦闘終結に向けた第一段階として「45日間の停戦」を協議していると報じていました。こうした中、イランの国営メディアは6日、イランが仲介国を通じてアメリカ