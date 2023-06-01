STARTO社のジュニア内グループ「B＆ZAI」の本盥郤（27）が26日、都内で行われた早稲田大学大学院学位授与式に出席し、同社所属のタレント史上初となる博士号取得を報告した。授与式後に報道陣の取材に応じ、取得の喜びを語った。

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晴れの日は角帽にマント、早稲田の伝統のスタイルに袖を通した。難易度の高い博士号を、学部時代からストレートで最短年数の9年間で取得。「自分としても誇らしいです。孤独な闘いではあったんですけど、いろんな方に支えていただいて感謝の気持ちでいっぱい」と胸元の学位記を宝物のように腕に包んだ。

在学中はデータに基づいて社会問題を最適化して改善していく技法「オペレーションズ・リサーチ」（OR）を研究し、論文テーマは「ライブ・エンターテイメント市場における超過需要下でのチケット販売戦略に関する社会シュミレーション研究」。

ここからは、さらに学びを生かした夢が広がる。「エンターテインメントの世界に携わってきた身として、何か改善できることはないかな？ というのが研究テーマでした。後世にも残せるような制度を残せたら研究者として一人前の証しでもあるので、そこまでつなげたい」と先を見据える。

論文テーマにもあるライブ等のチケットは、転売などを巡ってメディアで報道されることも多い。「一概には言えないですけど、なるべく多くの人が幸せな形でエンターテインメントを楽しんでもらえるような環境作りというのは、ちゃんと自分の信念として持っていきたいなと思います」と学びを形に変えていく。

囲み取材では、博士課程と同時期にダブルスクールで「情報」の教職課程を履修し、2年ほど前に教育実習に参加していたことも告白。申請すれば教員免許の発行も可能の段階という。教育分野への関心は以前から強く「どういう形になるか分からないですけど、実際に高校生に教えてきた経験もあるので、それをメディアとかを通して『教育ってこんなにすばらしいんだよ』とか、さらには『改善できるところもいっぱいあるよね』みたいなところまでいけたらうれしいです」と展望を語った。

◆本盥郤（もとだか・かつき）1998年（平10）12月6日、東京都生まれ。11年8月27日入所。18年2月から「7 MEN 侍」で活動後、25年2月から「B＆ZAI」のメンバー。17年4月に早大創造理工学部経営システム工学科入学、21年3月卒業。同4月に同大大学院創造理工学研究科経営システム工学専攻博士前期課程に入学、23年3月修了。同4月に博士後期課程に入学、26年3月修了。院卒はSnow Man阿部亮平、Hey！Say！JUMP伊野尾慧に続くSTARTO社3人目。所有資格は日本さかな検定1級、簿記3級。グループではキーボードの演奏を担当。日本テレビ系「DayDay．」にも出演。

◆博士号 特定の研究分野において独自の研究成果を生み出した研究者に授与される学位で国際的に通用する最高位の学位。研究成果を論文としてまとめ、学術誌への論文掲載や国際学会発表などの研究業績を満たした上で博士論文の審査に合格することで取得できる。取得難易度が高く、学部4年間、大学院2年間（博士前期課程）に加え、博士後期課程で3年間以上が必要な学位。最低年数3年で取得する割合が3〜4割程度とも言われ、4年以上での取得または、満期退学も多い。国際会議や公的な場でも高い社会的信頼を得る称号で、名刺や署名に「Dr．」を冠することが許可される。