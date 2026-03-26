ニトリ デコホーム「Nクール ぬいぐるみクッション」今年も発売！ 新たにウーパールーパーなどを展開
「ニトリ」から生まれたインテリア雑貨「デコホーム」は、3月中旬から、接触冷感素材を使用した「Nクールのモチモチぬいぐるみクッションシリーズ」を、一部店舗と「ニトリネット」で販売開始した。
【写真】ユニークな古代魚が登場！ 新作の“サカバンバスピス”も
■手洗い可能で快適
今回発売された「Nクールのモチモチぬいぐるみクッションシリーズ」は、人気の接触冷感素材「Nクール」と、抱きしめたくなる“モチモチ”の触感が、暑い季節のくつろぎ時間を快適にするアイテム。
ラインナップには、ドーナツの浮き輪をまとった姿がかわいい“イエティ”をはじめ、“サカバンバスピス”や、“ウーパールーパー”など、新たなデザインがそろう。
また、公式キャラクターの“デコネコ”と、去年好評だった“メンだこ”が登場。いずれも手洗いが可能で、SサイズとMサイズをそろえた親子仕様で展開されている。
【写真】ユニークな古代魚が登場！ 新作の“サカバンバスピス”も
■手洗い可能で快適
今回発売された「Nクールのモチモチぬいぐるみクッションシリーズ」は、人気の接触冷感素材「Nクール」と、抱きしめたくなる“モチモチ”の触感が、暑い季節のくつろぎ時間を快適にするアイテム。
ラインナップには、ドーナツの浮き輪をまとった姿がかわいい“イエティ”をはじめ、“サカバンバスピス”や、“ウーパールーパー”など、新たなデザインがそろう。
また、公式キャラクターの“デコネコ”と、去年好評だった“メンだこ”が登場。いずれも手洗いが可能で、SサイズとMサイズをそろえた親子仕様で展開されている。