「Nクール イエティ FB08」（ハナコ・タロウ 各999円／オヤ 1990円）　※価格は税込み

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　「ニトリ」から生まれたインテリア雑貨「デコホーム」は、3月中旬から、接触冷感素材を使用した「Nクールのモチモチぬいぐるみクッションシリーズ」を、一部店舗と「ニトリネット」で販売開始した。

【写真】ユニークな古代魚が登場！　新作の“サカバンバスピス”も

■手洗い可能で快適

　今回発売された「Nクールのモチモチぬいぐるみクッションシリーズ」は、人気の接触冷感素材「Nクール」と、抱きしめたくなる“モチモチ”の触感が、暑い季節のくつろぎ時間を快適にするアイテム。

　ラインナップには、ドーナツの浮き輪をまとった姿がかわいい“イエティ”をはじめ、“サカバンバスピス”や、“ウーパールーパー”など、新たなデザインがそろう。

　また、公式キャラクターの“デコネコ”と、去年好評だった“メンだこ”が登場。いずれも手洗いが可能で、SサイズとMサイズをそろえた親子仕様で展開されている。