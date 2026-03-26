今週末にかけては、桜の満開ラッシュになりそうです。26日(木)には岐阜で、27日(金)には高知、名古屋、東京で、28日(土)には広島で、29日(日)には京都で桜が満開となる予想です。関東以西の所々で桜が見頃を迎えますが、なかなか安定した晴天とはならないでしょう。

今週末は関東〜九州では桜が続々と見頃に

昨日25日(水)は岡山、高松、水戸、銚子で桜が開花し、桜の開花ラッシュとなりました。





今週末にかけては、桜の満開ラッシュになりそうです。26日(木)には岐阜で、27日(金)には高知、名古屋、東京で、28日(土)には広島で、29日(日)には京都で桜が満開となる予想です。関東以西の所々で桜が見頃を迎えるでしょう。

27日(金)〜29日(日)の天気 お花見日和はいつ?

27日(金)は、北海道は雲が広がりやすいでしょう。東北は低気圧の影響で午前中を中心に雨が降る見込みです。関東は日差しが届きますが、天気の急変に注意が必要です。夜は所々で雨が降るでしょう。夜桜見物は雨具があると安心です。東海から九州はおおむね晴れて、お花見日和となるでしょう。



28日(土)は、北海道では雲が多く、所々で雨や雪が降るでしょう。関東は朝まで広く雨が降りそうです。日中は日差しが届きますが、夕方以降はにわか雨の所があるでしょう。お花見は折りたたみ傘があると良さそうです。東北や北陸、東海から九州は晴れ間が広がり、桜が見頃を迎えた所ではお花見に良いでしょう。



29日(日)は北海道から関東ではおおむね晴れるでしょう。関東では青空のもと、お花見ができそうです。東海から九州では午後は雲が増えて、一部で雨が降るでしょう。お花見は天気の急な変化にお気をつけください。



今週末はお花見を計画している方も多いかと思いますが、安定した晴天は貴重となりそうです。こまめに天気予報をチェックしてください。

日中は上着いらずの暖かさ 夜桜見物は上着を

27日(金)から29日(日)にかけての最高気温は、関東から九州では20℃前後まで上がり、昼間は上着なしで過ごせるくらいとなるでしょう。一方で、夜は薄着ではヒンヤリしそうです。上の図は夜の服装指数で、関東から九州でもまだトレンチコートなど上着が必要になるでしょう。夜桜見物の際は暖かくしてお出かけください。