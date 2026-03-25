「V.A.A.™️ WORLD’S FAIR」をV.A.で開催　スペシャルプログラムも実施

「V.A.A.™️ WORLD’S FAIR」をV.A.で開催 スペシャルプログラムも実施
同イベントは、「ヴァージル・アブロー・アーカイブ™（Virgil Abloh Archive™）」と「ジョーダン ブランド（JORDAN BRAND）」が、故ヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）によるオリジナルデザインの「AIR JORDAN 1 HIGH OG X V.A.A.」を発売したことを記念して企画。
開催初日となる3月28日は、書籍「The Virgil Reader, Volume 001」（9900円）や、ヴイエーでしか手に入らないヴァージル・アブロー・アーカイブ™のTシャツ（9900円）、「フラグメント（fragment design）」とヴァージル・アブロー・アーカイブ™がコラボレーションしたTシャツ（9900円）とフーディー（1万8700円）を販売。また、「The Virgil Reader, Volume 001」を購入した人を対象に抽選を行い、3月30日と31日に実施されるスペシャルプログラムへの参加者を決定する。
スペシャルプログラムでは、オリジナルTシャツをベースに7種類のロゴデザインから好みのデザインを自由に選んでプリントし、自分だけのTシャツを制作することができるほか、ヴァージルによるブランド構築のノウハウを学べる「FREE GAME」のUSBスティックを参加特典として配付する。なお、スペシャルプログラムは有料となる。
3月29日には、「AIR JORDAN 1 HIGH OG X V.A.A.」を販売。同アイテムには、露出したタンやスウッシュに配されたオレンジタブ、ミッドソールに搭載されたナイキのクラシックなエアユニットの上に直接プリントされたブラックの「AIR」ロゴなど、ヴァージルの象徴的なデザイン要素が反映されている。価格は3万4100円。
アイテムの発売に伴い、3月28日と29日それぞれ事前入店抽選を実施。両日とも応募期間は3月25日16時から26日16時まで。
◾️「V.A.A.™️ WORLD’S FAIR @V.A.」
開催期間：2026年3月28日（土）〜3月31日（火）
会場：V.A.
所在地：東京都渋谷区神宮前 6-1-9
3月28日入店抽選フォーム
3月29日入店抽選フォーム