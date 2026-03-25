「V.A.A.™️ WORLD’S FAIR」をV.A.で開催　スペシャルプログラムも実施

ジュンが運営するコンセプトストア「ヴイエー（V.A.）」が、イベント「V.A.A.™️ WORLD’S FAIR @V.A.」を開催する。期間は3月28日から31日まで。

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同イベントは、「ヴァージル・アブロー・アーカイブ™（Virgil Abloh Archive™）」と「ジョーダン ブランド（JORDAN BRAND）」が、故ヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）によるオリジナルデザインの「AIR JORDAN 1 HIGH OG X V.A.A.」を発売したことを記念して企画。

開催初日となる3月28日は、書籍「The Virgil Reader, Volume 001」（9900円）や、ヴイエーでしか手に入らないヴァージル・アブロー・アーカイブ™のTシャツ（9900円）、「フラグメント（fragment design）」とヴァージル・アブロー・アーカイブ™がコラボレーションしたTシャツ（9900円）とフーディー（1万8700円）を販売。また、「The Virgil Reader, Volume 001」を購入した人を対象に抽選を行い、3月30日と31日に実施されるスペシャルプログラムへの参加者を決定する。

スペシャルプログラムでは、オリジナルTシャツをベースに7種類のロゴデザインから好みのデザインを自由に選んでプリントし、自分だけのTシャツを制作することができるほか、ヴァージルによるブランド構築のノウハウを学べる「FREE GAME」のUSBスティックを参加特典として配付する。なお、スペシャルプログラムは有料となる。

3月29日には、「AIR JORDAN 1 HIGH OG X V.A.A.」を販売。同アイテムには、露出したタンやスウッシュに配されたオレンジタブ、ミッドソールに搭載されたナイキのクラシックなエアユニットの上に直接プリントされたブラックの「AIR」ロゴなど、ヴァージルの象徴的なデザイン要素が反映されている。価格は3万4100円。

アイテムの発売に伴い、3月28日と29日それぞれ事前入店抽選を実施。両日とも応募期間は3月25日16時から26日16時まで。

◾️「V.A.A.™️ WORLD’S FAIR @V.A.」

開催期間：2026年3月28日（土）〜3月31日（火）

会場：V.A.

所在地：東京都渋谷区神宮前 6-1-9

3月28日入店抽選フォーム

3月29日入店抽選フォーム