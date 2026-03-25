東京都内にある中国大使館に陸上自衛隊の隊員が侵入し、逮捕されました。中国側は日本側へ抗議。今後、中国が批判の材料とする可能性も出てきています。

中国外務省 報道官（日本時間25日午後4時）

「中国側は北京と東京で日本側に厳正に抗議し、強い不満を表明した」

憤りをあらわにした中国政府。悪化の一途をたどる日中関係に、新たな火種が。

24日午前、23歳の日本人の男が東京・港区にある中国大使館に侵入したとして逮捕されたのです。

逮捕されたのは、村田晃大容疑者（23）。陸上自衛隊に所属する3等陸尉でした。

■容疑者 敷地内で「大使に会いたい」

警視庁によると、村田容疑者が私服姿で中国大使館の敷地内を歩いているのを大使館員が発見。すると村田容疑者は、次のように言ったといいます。

村田容疑者

「大使に会いたい」

村田容疑者は大使館員らに確保されましたが、その際、暴れる様子はなかったといいます。そして、連絡を受け駆けつけた警察官に対し、次のように言ったといいます。

村田容疑者

「刃物をおいてきた」

敷地内を捜索したところ、植え込みに隠された刃渡り約18センチの包丁のようなものが見つかったということです。

警視庁の調べに対し、村田容疑者は「中国大使に日本への強硬姿勢を控えてほしいといった考えを伝えたかった」と供述。

刃物については…。

村田容疑者

「大使に意見を伝えて受け入れてもらえなければ、刃物で自決して驚かせようと思った」

■勤務態度に問題なく、1週間ほど前に昇進

陸上自衛隊によると、一般大学を卒業後、幹部候補として陸上自衛隊に入隊した村田容疑者。ことし1月、宮崎県のえびの駐屯地に配属されていて、勤務態度に問題はなく、1週間ほど前に昇進したばかりだったといいます。

警視庁によると、事件前日の昼に駐屯地を出発し、高速バスや新幹線を使って東京へ。深夜に到着するとネットカフェに宿泊。刃物は都内で購入したと話しているということです。

大使館への侵入経路について警視庁は明らかにしていませんが、村田容疑者は…。

村田容疑者

「有刺鉄線を乗り越える際にケガをした」

村田容疑者の手には2〜3か所傷がついていたということですが、大使館側にケガ人はいませんでした。

■日本側 大使館周辺の警戒を強化

事件を受け、中国共産党系の新聞「環球時報」は…。

中国共産党系「環球時報」

「これは単なる個人の過激な事件ではなく、日本での極右思想のまん延と軍国主義の復活という厳しい現実を映し出している」

日本政府の責任だと批判。

中国外務省は会見で、事件を徹底的に調査し厳しく処罰するよう要求。

中国政府は今回の事件も対日批判の材料として、主張を強めていくとみられます。