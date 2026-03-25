鈴木愛理、花柄上品ワンピで魅力放出 モットー明かす「絶対にやるっていうほうを選んで…」
【モデルプレス＝2026/03/25】歌手で女優の鈴木愛理が25日、都内で開催された英国発のフレグランス ライフスタイル ブランドJO MALONE LONDON（ジョー マローン ロンドン）の「English Pear Festival（イングリッシュ ペアー フェスティバル）」フォトコールに出席した。
【写真】31歳元アイドル、花柄ワンピで大人の雰囲気漂う
上品な花柄ワンピース姿で登場した鈴木は「昨年ロンドンに1か月ミュージカルで行っていたんですけど、その時に感じた芝生だったり、自然だったり、お花だったり、そういう素晴らしさというものを、この空間でもふっと思い出せるぐらい、とても華やかで気持ちが前向きになる空間でした」と感想をコメント。「いろんなところに、今回のフレグランスのモチーフにも入っている洋梨のオブジェがたくさん置かれているので、洋梨を感じられるような体験ができると思うので、そこがお気に入りです」と笑顔を見せた。
フリージアとスイートピーの香りについては「私はスイートピーのほうの香りを。今は春ということで、とてもフレッシュな気持ちになりますし、お家から新生活が始まる時期に、一歩踏み出す時にはちょっとドキドキすることが多いと思うんですけど、そういう時に一吹きしてから自分に自信を持って外に出れるような香りだなという印象を受けました」と語った。誰にフレグランスをプレゼントしたいか問われると「いろいろ渡したい人はいるんですけど」としたうえで「私自身もそうなんですけど、このタイミングで何か新しいことを始めたいなと思っている友人に渡したいです」と語っていた。
新生活を迎える人に向けてのアドバイスを求められると「モットーというか、自分自身の考え方でもあるんですが、やろうかな・やらないかなと悩んだときは、絶対にやるっていうほうを選んで。その先に何があるかっていうのは、あまり深く考えず。とにかく自分の気持ちというものとか直感っていうものを信じて、前進あるのみっていう、そういう気持ちで挑戦してもらえたらいいんじゃないかなって思います」とエールをおくった。
挑戦するための香りの楽しみ方を問われると「新しいことだったりに挑戦するときって、どんな人でもドキドキしてしまったり、いつもの自分が発揮できないなとかってあると思うんですけど、この香りを、それこそ手首だったり、女性だったら髪の毛に付くように、空間に撒いて。ふと忘れたときに、自分の身の回りでこの香りがふっと香るような場所に付けていただいて。そうだそうだ！私は今日はこの香りで自信を持って出るって決めたんだ！って思い出して、頑張れたらいいんじゃないかなって思います」と話していた。
3⽇間限定ポップアップ イベントでは、ジョー マローン ロンドンを象徴する素材であるペアー＝洋梨を主役にした「イングリッシュ ペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が展開する。（modelpress編集部）
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◆鈴木愛理、上品ワンピで登場
上品な花柄ワンピース姿で登場した鈴木は「昨年ロンドンに1か月ミュージカルで行っていたんですけど、その時に感じた芝生だったり、自然だったり、お花だったり、そういう素晴らしさというものを、この空間でもふっと思い出せるぐらい、とても華やかで気持ちが前向きになる空間でした」と感想をコメント。「いろんなところに、今回のフレグランスのモチーフにも入っている洋梨のオブジェがたくさん置かれているので、洋梨を感じられるような体験ができると思うので、そこがお気に入りです」と笑顔を見せた。
◆鈴木愛理、香りの楽しみ方は？
新生活を迎える人に向けてのアドバイスを求められると「モットーというか、自分自身の考え方でもあるんですが、やろうかな・やらないかなと悩んだときは、絶対にやるっていうほうを選んで。その先に何があるかっていうのは、あまり深く考えず。とにかく自分の気持ちというものとか直感っていうものを信じて、前進あるのみっていう、そういう気持ちで挑戦してもらえたらいいんじゃないかなって思います」とエールをおくった。
挑戦するための香りの楽しみ方を問われると「新しいことだったりに挑戦するときって、どんな人でもドキドキしてしまったり、いつもの自分が発揮できないなとかってあると思うんですけど、この香りを、それこそ手首だったり、女性だったら髪の毛に付くように、空間に撒いて。ふと忘れたときに、自分の身の回りでこの香りがふっと香るような場所に付けていただいて。そうだそうだ！私は今日はこの香りで自信を持って出るって決めたんだ！って思い出して、頑張れたらいいんじゃないかなって思います」と話していた。
◆JO MALONE LONDON「English Pear Festival」
3⽇間限定ポップアップ イベントでは、ジョー マローン ロンドンを象徴する素材であるペアー＝洋梨を主役にした「イングリッシュ ペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間が展開する。（modelpress編集部）
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