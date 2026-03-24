【ローソン】すだち味のからあげクン＆ICHIBIKOコラボスイーツは見逃せない！3月24日発売の注目商品5選

ローソンの2026年3月24日発売の新商品から、編集部が注目する商品をピックアップして紹介します。

ボリューム感のあるお弁当も登場

今週は、贅沢感のあるいちごスイーツや、さっぱり風味のホットスナック、ボリューム満点の肉系弁当など、話題になりそうなラインアップが勢ぞろいしています。

・Uchi Cafe×ICHIBIKO どらもっち いちご

好評のICHIBIKOコラボ商品。今回は、ホイップといちごソースをブレンドしたいちごクリームと、甘酸っぱいいちごソースの2層仕立ての「どらもっち」です。

価格は257円。

・からあげクン 直七すだち味

毎回人気のすだち味のからあげクンが、今年は高知県産の「直七すだち」バージョンで登場。すだち特有の軽やかな風味が、ふわっと口のなかに広がります。

価格は298円。ナチュラルローソンでの取扱いはありません。

・ささみ梅しそ巻き 3個

梅と大葉で鶏ささみを巻いて、薄衣で揚げた一品。揚げ物の満足度はありつつ、さっぱりと楽しむことができます。

価格は198円。

北海道・関東地域のローソンのみで販売します。なお、ナチュラルローソンでの取扱いはありません。

・抹茶とホワイトチョコのスコーン 4個入

おやつにもぴったりな、抹茶とホワイトチョコのスコーンです。

価格は246円。沖縄地域のローソンでは販売がありません。

・ごはん大盛！まんまる鶏＆ハンバーグ弁当

ガーリックトマトソースをかけた「まんまる鶏」とデミグラスハンバーグで、お肉を満喫できるボリューム満点のお弁当です。

価格は929円。沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでの取扱いはありません。

お花見のお供としてはもちろん、何かと慌ただしい季節にも重宝しそうな商品が続々登場します。気になる人はチェックしてみて。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部