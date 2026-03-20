【7位〜12位】3月21日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】天秤座
総合運：★★★☆☆
会話の盛り上げ役になりそうな運気です。ふと思いついたことを言葉にすると、その場にいるみんなが楽しい気分になるでしょう。「これはタブーかも」と、考え過ぎないで。攻撃的な言葉を使わなければ、人を傷つけることはないはずです。
相手との会話が盛り上がったときこそ、慎重に言葉を選ぶといい日。「ここまでは言っても大丈夫かな？」と思うところの、一歩手前でブレーキをかけるといいでしょう。出会いは、試してみたかった方法や場所にトライしてみて。
金運
基本的に金運は好調な日。ただ、｢何がベストか？｣と考え始めると、運気の風は通り過ぎてしまうかも。買い物でも投資でも貯蓄でも、早い段階で決断をしましょう。特に運用や投資に関しては、午前中の判断を信じると〇。
ラッキーアイテム：ボディソープ
ラッキーカラー：ピンクゴールド
【8位】山羊座
総合運：★★★☆☆
「どうするべきか？」「何がベストか？」と考え始めたら、一時停止。3回深呼吸をしたあと、最初に思いついたことに従いましょう。直感的に動いていくと、さらにいいアイデアが湧いてくる日です。
恋愛運
心の弱い部分を見せると、恋の相手との関係が大きく前進する可能性大！コンプレックスや、ほかの人に話していない悩みを打ち明けてみるといいでしょう。ひと言ずつ言葉を区切って、ゆっくりと話すのが運気を生かすポイントです。
金運
インスピレーションが冴える金運の日です。｢こうなるはずだ｣と感じたことは、いいこともそうでないことも、信じてみましょう。そして、その上で｢何をするのがベストか｣と考えてみると、お金をグンと強く引き寄せられるはず！
ラッキーアイテム：ウェットティッシュ
ラッキーカラー：オフホワイト
【9位】双子座
総合運：★★☆☆☆
いろいろなこと、いろいろな人を大切に思う気持ちが、今日はグンと深まりそうです。その中で何を、誰を優先するべきなのかを考えることがポイント。すると、物事がすんなりと進み、自分への自信も深まるでしょう。
恋愛運
本当に好きなのは誰か、今日は考えてしまうかもしれません。出会った人との中で、誰に惹かれているのか分からなくなってしまう可能性も。時間をかけて結論を出すつもりでいれば、しっかりと本音と向き合うことができます。
金運
ストレスがあるとついお金を使ってしまう…いつの間にか財布にレシートが溜まってしまう…。そんな金銭面での悪い癖に、｢またやってしまった｣と、感じそうな日。でも、真剣に考えれば改善するためのアイデアも湧いてきます！
ラッキーアイテム：ダイバーズウォッチ
ラッキーカラー：パープル
【10位】牡牛座
総合運：★★☆☆☆
普段は気が合う人とも、今日は話の波長が合わないかも。相手を責めたり、自分が正しいと主張したりしないことが大切。「今日は、こういう日なんだな」と割り切ってしまえば、お互いを大切にしているのだと伝わり合います。
恋愛運
今日は、恋の相手と距離を置きたくなるかも。どんな理由でもかまいませんから、ひとりで過ごすと伝えてしまうと〇。のんびりしながら相手を思い浮かべると、魅力を再発見しそうです。また、出会いは最初から深い話ができる人に注目して。
金運
親しい人から、お金の使い方や扱い方について厳しいことを言われるかも。ただ、相手はあなたを責めるつもりなど少しもありません。純粋な親切心や友情だと受け止めて。すると、お金に関する実力がUPします！
ラッキーアイテム：トランプ
ラッキーカラー：ライラック
【11位】乙女座
総合運：★☆☆☆☆
ちょっとした食い違いから「許せない」と思うほど怒りが湧いてしまう、そんなことがあるかもしれない日です。意識的に人との距離を空けておくといいでしょう。ひとりの時間が長いほど、人との関わりも平和になります。
恋愛運
恋人との関わり方や出会いに対する行動など、自分の中で「このままでいいのだろうか？」という疑問が生まれるかもしれません。結論を急ぐのはNG。変化や成長のためのヒントなのだと受け止め、自分にできることを考えてみて。
金運
自分よりも経験豊富な人から、お金に関するアドバイスをもらえそうな運気の日です。もしかしたら反感を覚える場面もあるかも。ただ、そこで話を終わらせず、最期まで聞いてみてください。最後には聞いてよかったと思えるでしょう。
ラッキーアイテム：パソコン
ラッキーカラー：ワインレッド
【12位】蠍座
総合運：★☆☆☆☆
まずは自分が満足できることを行うといい日。すると、起こっている出来事や周りの人の言葉を前向きに穏やかに受け止めることができます。また、空を見上げるくらいのちょっとしたことでも、自然を感じられると〇。満足感が深まるはず。
恋愛運
どうすれば恋の幸せが膨らむのか、理屈抜きに感覚で分かる日です。誰かからのアドバイスや、一般的な恋愛のセオリーは気にしなくてOK。それよりも、あなた自身が「こうしたい」と思った方法で動いてみてください。
金運
なかなか見つけられなかった物や、新品は高価で手が出ない物、そういうアイテムをフリマで発見できそうな金運です。｢もう手に入らないだろう｣と、諦めていた物をリサーチしてみるとよさそう。見つけたら、すぐにアクションを。
ラッキーアイテム：水筒
ラッキーカラー：アイボリー