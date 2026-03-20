【7位〜12位】3月21日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】天秤座 総合運：★★★☆☆

会話の盛り上げ役になりそうな運気です。ふと思いついたことを言葉にすると、その場にいるみんなが楽しい気分になるでしょう。「これはタブーかも」と、考え過ぎないで。攻撃的な言葉を使わなければ、人を傷つけることはないはずです。



恋愛運

相手との会話が盛り上がったときこそ、慎重に言葉を選ぶといい日。「ここまでは言っても大丈夫かな？」と思うところの、一歩手前でブレーキをかけるといいでしょう。出会いは、試してみたかった方法や場所にトライしてみて。



金運

基本的に金運は好調な日。ただ、｢何がベストか？｣と考え始めると、運気の風は通り過ぎてしまうかも。買い物でも投資でも貯蓄でも、早い段階で決断をしましょう。特に運用や投資に関しては、午前中の判断を信じると〇。



ラッキーアイテム：ボディソープ



ラッキーカラー：ピンクゴールド 恋愛運相手との会話が盛り上がったときこそ、慎重に言葉を選ぶといい日。「ここまでは言っても大丈夫かな？」と思うところの、一歩手前でブレーキをかけるといいでしょう。出会いは、試してみたかった方法や場所にトライしてみて。金運基本的に金運は好調な日。ただ、｢何がベストか？｣と考え始めると、運気の風は通り過ぎてしまうかも。買い物でも投資でも貯蓄でも、早い段階で決断をしましょう。特に運用や投資に関しては、午前中の判断を信じると〇。ラッキーアイテム：ボディソープラッキーカラー：ピンクゴールド

【8位】山羊座 総合運：★★★☆☆

「どうするべきか？」「何がベストか？」と考え始めたら、一時停止。3回深呼吸をしたあと、最初に思いついたことに従いましょう。直感的に動いていくと、さらにいいアイデアが湧いてくる日です。



恋愛運

心の弱い部分を見せると、恋の相手との関係が大きく前進する可能性大！コンプレックスや、ほかの人に話していない悩みを打ち明けてみるといいでしょう。ひと言ずつ言葉を区切って、ゆっくりと話すのが運気を生かすポイントです。



金運

インスピレーションが冴える金運の日です。｢こうなるはずだ｣と感じたことは、いいこともそうでないことも、信じてみましょう。そして、その上で｢何をするのがベストか｣と考えてみると、お金をグンと強く引き寄せられるはず！



ラッキーアイテム：ウェットティッシュ



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】双子座 総合運：★★☆☆☆

いろいろなこと、いろいろな人を大切に思う気持ちが、今日はグンと深まりそうです。その中で何を、誰を優先するべきなのかを考えることがポイント。すると、物事がすんなりと進み、自分への自信も深まるでしょう。



恋愛運

本当に好きなのは誰か、今日は考えてしまうかもしれません。出会った人との中で、誰に惹かれているのか分からなくなってしまう可能性も。時間をかけて結論を出すつもりでいれば、しっかりと本音と向き合うことができます。



金運

ストレスがあるとついお金を使ってしまう…いつの間にか財布にレシートが溜まってしまう…。そんな金銭面での悪い癖に、｢またやってしまった｣と、感じそうな日。でも、真剣に考えれば改善するためのアイデアも湧いてきます！



ラッキーアイテム：ダイバーズウォッチ



ラッキーカラー：パープル

【10位】牡牛座 総合運：★★☆☆☆

普段は気が合う人とも、今日は話の波長が合わないかも。相手を責めたり、自分が正しいと主張したりしないことが大切。「今日は、こういう日なんだな」と割り切ってしまえば、お互いを大切にしているのだと伝わり合います。



恋愛運

今日は、恋の相手と距離を置きたくなるかも。どんな理由でもかまいませんから、ひとりで過ごすと伝えてしまうと〇。のんびりしながら相手を思い浮かべると、魅力を再発見しそうです。また、出会いは最初から深い話ができる人に注目して。



金運

親しい人から、お金の使い方や扱い方について厳しいことを言われるかも。ただ、相手はあなたを責めるつもりなど少しもありません。純粋な親切心や友情だと受け止めて。すると、お金に関する実力がUPします！



ラッキーアイテム：トランプ



ラッキーカラー：ライラック

【11位】乙女座 総合運：★☆☆☆☆

ちょっとした食い違いから「許せない」と思うほど怒りが湧いてしまう、そんなことがあるかもしれない日です。意識的に人との距離を空けておくといいでしょう。ひとりの時間が長いほど、人との関わりも平和になります。



恋愛運

恋人との関わり方や出会いに対する行動など、自分の中で「このままでいいのだろうか？」という疑問が生まれるかもしれません。結論を急ぐのはNG。変化や成長のためのヒントなのだと受け止め、自分にできることを考えてみて。



金運

自分よりも経験豊富な人から、お金に関するアドバイスをもらえそうな運気の日です。もしかしたら反感を覚える場面もあるかも。ただ、そこで話を終わらせず、最期まで聞いてみてください。最後には聞いてよかったと思えるでしょう。



ラッキーアイテム：パソコン



ラッキーカラー：ワインレッド