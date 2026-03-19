【かっぱ寿司】最新の平日90円メニューは？3月19日開始の″お得企画3つ″を総まとめ。

かっぱ寿司が2026年3月19日から開始する3つのお得なフェアを紹介します。

この記事で紹介するのは、恒例の90円メニュー「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」、ポテトが100円お得に楽しめる「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」、中とろが特別価格になる「かっぱのとろ祭り」です。

通常200円超のケーキが90円に！

「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」（4月1日までの平日限定）

平日限定の90円メニューは、週替わりでラインアップが異なります。

＜3月19日、23日〜25日の期間＞

●香ばし炙りおにぎり（通常160円〜）

●かけうどん（通常190円〜）

●玉ねぎと油揚げの味噌汁（通常160円〜）

●しっとりクリームケーキ（通常210円〜）

＜3月26日・27日、30日〜4月1日＞

●香ばし炙りおにぎり（通常160円〜）

●とろ〜り大玉揚げたこ焼き（2個）（通常190円〜）

「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」（4月15日まで）

「かっぱの丼ふりポテト」は、店内で揚げたアツアツのフライドポテトとパウダーを丼や専用の袋に入れ、自分でふりふりと振って味付けをして仕上げるポテト商品です。

4月15日までの期間限定で、全6商品が特別価格で楽しめます。

対象商品は、「のりしお」「コンソメ」「チーズ」「サワークリーム＆オニオン」「ハニーバター風味」「ハニーバター風味＆バニラアイス」です。

「ハニーバター風味＆バニラアイス」のみ特別価格は460円〜。ほか5品は390円〜。いずれも通常価格より100円お得です。

「かっぱのとろ祭り」（4月15日まで）

フェアの目玉「中とろ」は、1貫140円〜の特別価格で提供されます。店内飲食限定です。

さらに、アプリ会員は平日に限り、アプリのクーポンを利用すると140円から、さらに"29％オフ"で楽しめます。

そのほかのフェアのメニューは以下の通りです。

●プレミアムねぎとろ包み〜みなみ鮪使用〜（1貫110円※店内飲食限定）

●とろサーモン いくらのせ（1貫110円〜）

●とろっとまぐろ大葉包み（とろろ）（1貫140円〜※店内飲食限定）

●豚トロ塩だれ炙り（1貫130円〜）

●とろっと豚トロ塩だれ炙り（とろろ）（1貫130円〜）

●うなとろっ天ちらし風にぎり（とろろ）（1貫190円〜※店内飲食限定）

●3種の春ネタ軍艦三昧（3貫320円〜）

※かっぱ寿司は、店舗により価格が異なります。天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合があります。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）