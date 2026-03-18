花澤香菜、伸びた髪に“再びパーマ”「ふわふわで可愛い」「雰囲気変わる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/18】声優の花澤香菜が3月18日までに、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳「鬼滅の刃」声優「雰囲気変わる」パーマかけた最新ヘア
花澤は「髪が伸びてきたので再びパーマかけました」と報告。柔らかいウェーブが印象的なボブヘアを披露した。また、自身が出演するアニメの先行上映会についても紹介している。
この投稿に、ファンからは「ふわふわで可愛い」「雰囲気変わる」「お人形さんみたい」「さらに美人になった」「春らしくて素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳「鬼滅の刃」声優「雰囲気変わる」パーマかけた最新ヘア
◆花澤香菜、最新ヘアを披露
花澤は「髪が伸びてきたので再びパーマかけました」と報告。柔らかいウェーブが印象的なボブヘアを披露した。また、自身が出演するアニメの先行上映会についても紹介している。
◆花澤香菜のパーマ姿に反響
この投稿に、ファンからは「ふわふわで可愛い」「雰囲気変わる」「お人形さんみたい」「さらに美人になった」「春らしくて素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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