MEGUMI、悩み明かす「悲しいよ」 キンコン西野亮廣に「ほんと見る目ないよね」ツッコミ
タレントのMEGUMI（44）が、16日放送のテレビ朝日系トーク番組『MEGUMIママのいるBar』（毎週月曜 深2：17）に出演。ゲストで出演したお笑いコンビ・キングコングの西野亮廣（45）に悩みを打ち明けた。
【写真】ボディラインあらわなニット着こなすMEGUMI
西野が「聞きたいことがある」と切り出し、まだ白髪はないが、出てきたときに備えて「（染める色は）黒か茶、どっちがいい？」と相談。ずばりMEGUMIは「黒がいいと思います」と即答した。
西野から「茶色は似合わないよね？」と言われ「絶対似合わないと思いますよ、顔がぼやけると思う」などとアドバイス。「金とかに染める方もいますけど、西野くんはそっちじゃないと思う」「黒で、小ぎれいで、シャツだと思います」などと丁寧に伝えた。
的確なアドバイスに西野から「教えてね、お前ちょっと違うぞとか」とお願いされると「おかしかったらLINEするよ、ちゃんと言います」と返答。また自身についても「（私にも）言ってね、怖かったとかおかしいとか」と聞くと、西野はすかさず「いや怖いは怖いっす、まだずっと怖いっす…」と答えた。
MEGUMIは「なんで怖いのよ！それも悩みなのよ…怖いと思われることが。何もやってないじゃん」と嘆き。「悲しいよ！怖いと思われるって…」と訴えた。
改めて「何が怖いんですか？」と聞くと、西野は「なんか理詰めしそうじゃん。詰められそう」と理由を説明。MEGUMIは「理詰めしないよ！ほんと見る目ないよね」と否定した。
番組はTVer、ABEMA、TELASAで配信中。
【写真】ボディラインあらわなニット着こなすMEGUMI
西野が「聞きたいことがある」と切り出し、まだ白髪はないが、出てきたときに備えて「（染める色は）黒か茶、どっちがいい？」と相談。ずばりMEGUMIは「黒がいいと思います」と即答した。
西野から「茶色は似合わないよね？」と言われ「絶対似合わないと思いますよ、顔がぼやけると思う」などとアドバイス。「金とかに染める方もいますけど、西野くんはそっちじゃないと思う」「黒で、小ぎれいで、シャツだと思います」などと丁寧に伝えた。
MEGUMIは「なんで怖いのよ！それも悩みなのよ…怖いと思われることが。何もやってないじゃん」と嘆き。「悲しいよ！怖いと思われるって…」と訴えた。
改めて「何が怖いんですか？」と聞くと、西野は「なんか理詰めしそうじゃん。詰められそう」と理由を説明。MEGUMIは「理詰めしないよ！ほんと見る目ないよね」と否定した。
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