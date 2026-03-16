【週刊プレイボーイ13＆14号】 3月16日発売 価格：紙版690円、デジタル版590円

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集英社は「週刊プレイボーイ13＆14号」を3月16日に発売した。価格は紙版が690円、デジタル版が590円。

今週の週プレは、美しいスタイルから目が離せない宮部のぞみさんが表紙と巻頭グラビアに登場。全12ポーズ、40分間収録のDVDも付属する。

さらにデビュー25周年でますます綺麗になった杉本有美さんや、虹咲カリナさん、宇咲さん、高橋かのさん、和地つかささん、神南りなさん、菊池桃子さんらのグラビアが掲載されている。

【宮部のぞみさん】

(C)Takeo Dec.／集英社

【大増量】宮部のぞみ写真集「春、トキドキ雪。」(C)Takeo Dec.／集英社

【虹咲カリナさん】

(C)小塚毅之／集英社

【デジタル限定】虹咲カリナ写真集「萌芽」(C)小塚毅之／集英社

【杉本有美さん】

(C)前康輔／集英社

【デジタル限定】杉本有美写真集「余白の色気。」(C)前康輔／集英社

【宇咲さん】

(C)カノウリョウマ／集英社

【大増量】宇咲写真集「Happy for all」(C)カノウリョウマ／集英社

【高橋かのさん】

(C)アンディ・チャオ／集英社

【デジタル限定】高橋かの写真集「強烈ビジュアル」(C)アンディ・チャオ／集英社

【和地つかささん】

(C)岡本武志／集英社

【デジタル限定】和地つかさ写真集「こんな日があっても」(C)岡本武志／集英社

【神南りなさん】

(C)藤本和典／集英社

【デジタル限定】神南りな写真集「より高く、羽ばたく」(C)藤本和典／集英社

【菊池桃子さん】

(C)カノウリョウマ／集英社

【デジタル限定】菊池桃子写真集「Cheer up！」(C)カノウリョウマ／集英社