「コスパ良すぎ!!」と“話題のスーパー”行ってきた！199円の唐揚げ弁当、MEGA盛りパスタetc.おすすめ商品7選！
関東を中心に店舗を広げている「クルベ」をご存じでしょうか。「スーパーなのになんだか楽しい」「気づくと長居してしまう」―そんな声が多いのが、ベルク系列の食品スーパー「クルベ」。
業務用サイズの食品、箱売りのお菓子、海外輸入のお菓子や調味料など、普通のスーパーとは違った商品に出会えるクルベは、日常使いのスーパーに慣れた人ほど「見ているだけで楽しい」と感じるはず。そんなクルベで見つけたおすすめ商品とともに、クルベについて紹介していきます。
◆店舗によって異なるテーマの「体験型スーパー」
クルベが他のスーパーと一線を画す最大の理由は、エンタメ性の高い売り場づくり。実はクルベでは店舗ごとに明確なテーマ設定がされており、売り場全体が“世界観”で統一されています。
今回訪れた「クルベ北入曽店」は、提灯やにぎやかな装飾でお祭り気分を味わえる店舗。他にも、空港の搭乗ゲートを思わせる演出が楽しい「クルベ江木店」、青や白を基調に海をイメージした売り場が広がる「クルベ竜舞店」など、同じクルベでも店舗によって雰囲気が異なるのも特徴です。
お菓子コーナーにはやぐらがあり、子どもがお菓子を選びながら太鼓をたたいて遊べるという、遊び心あふれる空間になっていました。子どもにとって少々退屈に感じるであろうスーパーでも、こういったテーマパーク感があると楽しいですね。
店内の惣菜コーナーは、まるでお祭りの屋台かのよう。寿司、精肉惣菜、ピザ、スイーツ、お弁当など売り場が分けられていて、想像以上に充実したラインナップになっています。
また、売り場づくりも一般的なベルクとは別路線で、通路は広く、商品はあえてぎゅっと並べることで宝探し感も演出。「ついつい予定外の買い物が増えてしまう」「知っている人だけが得をするスーパー」と口コミが広がっているのにも納得です。
◆唐揚げ弁当 215円（税込）
白米＆唐揚げのみの、一見シンプルな唐揚げ弁当ですが、そのコスパの良さから人気の商品でもある「唐揚げ弁当」。これ以外にも、白米＆アジフライの「アジフライ弁当」や、白米＆豆腐ハンバーグの「豆腐ハンバーグ弁当」も同価格で売られていました。賞味期限は翌日までだったので、サラダだけ持参して職場に持って行く、といった選択肢もありそうです。
◆3種の鶏炭火焼きセット 539円（税込）
3種の炭火焼きが一度に味わえる、お酒好きにはたまらない一品。パックを開けた瞬間から炭火焼きの香りがふわっと立ち上り、一気に食欲をそそります。友人や家族とのホームパーティーや、夕食のあと1品にも大活躍間違いなしです。
◆MEGA明太パスタ 431円（税込）
MEGAシリーズは、他にも「焼きそば」「そば」「ナポリタン」が同サイズで売られていました。大容量なのでシェアして食べるのはもちろん、お弁当に入れたりと、さまざまな用途で使えそうです。
明太子はしっかり効いているけど辛すぎず、出汁の旨味を感じられます。思ったよりもあっさりとした味わいで、レンジで温めてもべたつかず、かなりの満腹感があるので、ガッツリ食べたい方にはおすすめです。
◆ゴロッと食感！肉焼売 431円（税込）
揚げ物がズラリと並んだエリアでひときわ存在感を放っていたのが、肉焼売。名前の通り、ゴロッと大きく肉感が強めの焼売です。下味がかなりしっかりしているので、しょうゆいらずで甘みを感じられるジューシーさに感動しました。
◆海鮮モリモリ！海鮮ドーンッ！！！ 755円（税込）
ネギトロ・サーモン・イカ・ホタテとバランスの良いネタが豊富な海鮮丼。ネタ自体は厚切りではないですが、鮮度が◎！ 大きめサイズでコスパも良く、見た目の華やかさもポイントです。
業務用サイズの食品、箱売りのお菓子、海外輸入のお菓子や調味料など、普通のスーパーとは違った商品に出会えるクルベは、日常使いのスーパーに慣れた人ほど「見ているだけで楽しい」と感じるはず。そんなクルベで見つけたおすすめ商品とともに、クルベについて紹介していきます。
クルベが他のスーパーと一線を画す最大の理由は、エンタメ性の高い売り場づくり。実はクルベでは店舗ごとに明確なテーマ設定がされており、売り場全体が“世界観”で統一されています。
今回訪れた「クルベ北入曽店」は、提灯やにぎやかな装飾でお祭り気分を味わえる店舗。他にも、空港の搭乗ゲートを思わせる演出が楽しい「クルベ江木店」、青や白を基調に海をイメージした売り場が広がる「クルベ竜舞店」など、同じクルベでも店舗によって雰囲気が異なるのも特徴です。
お菓子コーナーにはやぐらがあり、子どもがお菓子を選びながら太鼓をたたいて遊べるという、遊び心あふれる空間になっていました。子どもにとって少々退屈に感じるであろうスーパーでも、こういったテーマパーク感があると楽しいですね。
店内の惣菜コーナーは、まるでお祭りの屋台かのよう。寿司、精肉惣菜、ピザ、スイーツ、お弁当など売り場が分けられていて、想像以上に充実したラインナップになっています。
また、売り場づくりも一般的なベルクとは別路線で、通路は広く、商品はあえてぎゅっと並べることで宝探し感も演出。「ついつい予定外の買い物が増えてしまう」「知っている人だけが得をするスーパー」と口コミが広がっているのにも納得です。
◆唐揚げ弁当 215円（税込）
白米＆唐揚げのみの、一見シンプルな唐揚げ弁当ですが、そのコスパの良さから人気の商品でもある「唐揚げ弁当」。これ以外にも、白米＆アジフライの「アジフライ弁当」や、白米＆豆腐ハンバーグの「豆腐ハンバーグ弁当」も同価格で売られていました。賞味期限は翌日までだったので、サラダだけ持参して職場に持って行く、といった選択肢もありそうです。
◆3種の鶏炭火焼きセット 539円（税込）
3種の炭火焼きが一度に味わえる、お酒好きにはたまらない一品。パックを開けた瞬間から炭火焼きの香りがふわっと立ち上り、一気に食欲をそそります。友人や家族とのホームパーティーや、夕食のあと1品にも大活躍間違いなしです。
◆MEGA明太パスタ 431円（税込）
MEGAシリーズは、他にも「焼きそば」「そば」「ナポリタン」が同サイズで売られていました。大容量なのでシェアして食べるのはもちろん、お弁当に入れたりと、さまざまな用途で使えそうです。
明太子はしっかり効いているけど辛すぎず、出汁の旨味を感じられます。思ったよりもあっさりとした味わいで、レンジで温めてもべたつかず、かなりの満腹感があるので、ガッツリ食べたい方にはおすすめです。
◆ゴロッと食感！肉焼売 431円（税込）
揚げ物がズラリと並んだエリアでひときわ存在感を放っていたのが、肉焼売。名前の通り、ゴロッと大きく肉感が強めの焼売です。下味がかなりしっかりしているので、しょうゆいらずで甘みを感じられるジューシーさに感動しました。
◆海鮮モリモリ！海鮮ドーンッ！！！ 755円（税込）
ネギトロ・サーモン・イカ・ホタテとバランスの良いネタが豊富な海鮮丼。ネタ自体は厚切りではないですが、鮮度が◎！ 大きめサイズでコスパも良く、見た目の華やかさもポイントです。