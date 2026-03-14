チャンピオンズリーグのピッチから、あの見慣れた「スターボール」が消えるかもしれない。2001年から25年間にわたり大会の顔として君臨してきたアディダスとUEFAのパートナーシップに、かつてない激震が走っている。『talkSPORT』が報じている。



収益の最大化を狙うUEFAが、2027-28シーズンからの公式試合球サプライヤーを選定する入札プロセスを開始する準備を進めていることが判明した。





これまでアディダスは、CLだけでなく2018年までのヨーロッパリーグでも絶対的な地位を築いてきた。しかし、近年ではモルテンがその一角を崩し、現在はキプスタがELやカンファレンスリーグの供給を担うなど、勢力図は劇的に変化している。CLを巡っては、ナイキや近年勢いを増すプーマも虎視眈々とその座を狙っているようだ。マーケットの主導権を奪い合うスポーツブランドたちの争いは、もはやピッチ上の戦い以上に熾烈だ。熱狂の中心には常にあのスターボールがあったが、数年後には全く異なるデザインのボールがゴールネットを揺らしている可能性は極めて高いようだ。