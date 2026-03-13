ATELIER MATCHAの春夏新作が登場♡トロピカルドリンクから抹茶スイーツまで大充実

京都宇治の老舗製茶問屋・山政小山園のプレミアム抹茶をカジュアルに楽しめる抹茶カフェ「ATELIER MATCHA（アトリエマッチャ）」から、春夏シーズンの新作メニューが登場。2026年3月20日（金）より販売がスタートします。爽やかなフルーツと抹茶を組み合わせたドリンクから、贅沢なスイーツ、ランチにもぴったりのフードまでラインナップは盛りだくさん。銀座店・鎌倉店それぞれで楽しめる新しい抹茶体験に注目です♪

春夏限定の抹茶ドリンクが勢ぞろい



春夏らしい爽やかな味わいの抹茶ドリンクが多数登場します。

「MATCHAハニーメロン」は1080円（税込）。夕張メロンジュレにヨーグルトアイスとメロンシロップを合わせたメロンヨーグルトシェイクを重ね、ホイップと濃茶ソースで仕上げた贅沢なドリンク。

メロンの甘さと抹茶の旨味、蜂蜜のコクが絶妙にマッチします。

「MATCHAチョコミント」は1080円（税込）。チョコレートシロップの上にチョコミントシェイクを注ぎ、ホイップクリームと濃茶ソース、カラフルなチョコスプレッドをトッピング。

爽やかなミントの香りと抹茶の風味が楽しめる一杯です。

「MATCHAココナツクラウド」は950円（税込）。ココナツウォーターに点てたての抹茶「松風」と特製抹茶コールドホイップを重ねた三層ドリンク。

透明感のあるココナツウォーターと抹茶のグリーンのコントラストも美しい一杯です。

「MATCHAライチグアバソーダ」は950円（税込）。グアバシロップとソーダにライチゼリーとライチの実を合わせ、ローズマリーを飾ったトロピカルなソーダ。

最後に濃茶ソースを加えることで、フルーツと抹茶の意外なマリアージュが楽しめます。

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ドリンクだけでなく、抹茶の魅力を存分に味わえるスイーツやフードメニューも登場します。

「MATCHAフレンチトースト季節のフルーツ添え」は1600円（税込）。

ブリオッシュ生地の丸パンにフレンチトースト液を染み込ませ、抹茶カスタード、抹茶ホイップ、抹茶ジェラート、小倉あん、季節のフルーツをたっぷり詰め込んだ贅沢な一皿です。

「MATCHAミルクレープ」は980円（税込）。表参道のRiz Labo Kitchenの米粉抹茶クレープを14枚使用し、抹茶ホイップと抹茶カスタードを重ねた本格派スイーツ。

濃茶ソースをかければ、さらに濃厚な抹茶の香りが広がります。

「MATCHAマンゴーパンナコッタ」は880円（税込）。抹茶パンナコッタにマンゴーソースを合わせ、隠し味にパッションフルーツジュレをプラス。

爽やかな酸味と抹茶のほろ苦さが絶妙なバランスです。

フードメニューには「ほうじ茶ボロネーゼうどん」1400円（税込）が登場。

ボロネーゼソースに香ばしいほうじ茶パウダーを加えたパスタ風うどんで、ローズマリーと松の実がアクセントになっています。

さらにテイクアウトにも便利な「築地クロワッサンサンドのりたま」890円（税込）もラインナップ。

クロワッサンにだし巻き卵と焼き海苔をサンドし、抹茶ホイップバターとの組み合わせが新感覚の美味しさです。

鎌倉店限定の新メニュー



鎌倉店では、街歩きのお供にぴったりな新メニューも登場します。

「MOCHIスティック桜ピーチ」810円（税込）は、桜ジュレとピーチソース、お団子の組み合わせが楽しめる春らしい一品。

「MOCHIスティックマンゴーチーズ」810円（税込）は、マンゴーの甘さとクリームチーズの爽やかな酸味が絶妙なトロピカルなお団子メニューです。

ドリンクは「MATCHAチョコミント」930円（税込）と「MATCHA桜ピーチソーダ」930円（税込）。

ミントミルクと抹茶の爽快感、そしてピーチソーダと濃茶ソースの甘さと香りのバランスが魅力で、鎌倉散策のお供にぴったりです♪

春夏の街歩きに抹茶のご褒美を



春夏シーズンにぴったりの爽やかな抹茶メニューがそろったATELIER MATCHA。

フルーツと抹茶の新しい組み合わせが楽しめるドリンクから、贅沢なスイーツ、ユニークなフードまで充実のラインナップです。

銀座でのカフェタイムはもちろん、鎌倉では街歩きのお供にもぴったり。季節限定の特別な抹茶メニューで、ちょっと贅沢なひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか♡