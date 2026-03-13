¡Ú¥Ô¥¶¡¼¥é¡Û¡Ö±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ªL¥µ¥¤¥º¤Ï1400±ß°ú¤¡£
ÂðÇÛ¥Ô¥¶¤ÎPIZZA-LA¡Ê¥Ô¥¶¡¼¥é¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î4Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Ô¥¶¡¼¥é ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¿Í¿ô¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Áª¤Ù¤ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤ä½Õ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¡¢¡Ö¤ªÆÀ¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ç¤Î1¿Í´ÑÀï¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë´ÑÀï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë½Õ¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢£1¿Í´ÑÀï¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤´Ë«Èþ¥»¥Ã¥È
¡¦¤Ò¤È¤ê¤Ç¤´Ë«Èþ¥»¥Ã¥È¡Ú¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¥È¥ê¥ª¡Û
½Õ¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¥È¥ê¥ª¡Ü¥í¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥É¥Ý¥Æ¥È¡Ê5ËÜÆþ¡Ë¡Ü¹¥¤ß¤Î¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯1ËÜ
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥È¥ê¥ª¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°¤Î1¿Í»þ´Ö¤ä¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª¤¦¤Á´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
Ã±ÉÊ¹ç·×²Á³Ê2530±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä²Á³Ê2290±ß¡ÊºÇÂç240±ß¤ªÆÀ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¦¤Ò¤È¤ê¤Ç¤´Ë«Èþ¥»¥Ã¥È¡Ú¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥È¥ê¥ª¡Û
¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥È¥ê¥ª¡Ü¥í¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥É¥Ý¥Æ¥È¡Ê5ËÜÆþ¡Ë¡Ü¹¥¤ß¤Î¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯1ËÜ
ÄêÈÖ¤ÎÌ£¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Ç¤âËþÂÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢±þ±ç¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±ÉÊ¹ç·×²Á³Ê2530±ß¤¬¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä²Á³Ê2290±ß¤È¡¢ºÇÂç240±ß¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£Ãç´Ö¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡¢¼ê·Ú¤Ê´ÑÀï¥»¥Ã¥È
¡¦½Õ¤Î¤è¤¯¤Ð¤ê5000±ß¥»¥Ã¥È
¥Æ¥ê¥Á¥¥¨¥Ã¥°¤Î¤è¤¯¤Ð¤ê¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡ÊM¡Ë¡Ü¥¨¥Ó¥Þ¥è¤Î¤è¤¯¤Ð¤ê¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡ÊM¡Ë¡Ü2ÇÜÀ¹¤ê¥Ý¥Æ¥È¡ß1
¿Íµ¤¤Î"¤è¤¯¤Ð¤ê¥·¥ê¡¼¥º"2Ëç¤Ë¡¢2ÇÜÀ¹¤ê¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ý¥Æ¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8¼ïÎà¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Æ¡¢Ãç´Ö¤È¤Î¥·¥§¥¢¤ËºÇÅ¬¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Ã±ÉÊ¹ç·×²Á³Ê5760±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä²Á³Ê¤Ï5000±ß¡£ºÇÂç760±ß¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜµ¤¤Î´ÑÀï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¡¢ºÇÂç1200±ß¤ªÆÀ¤Ê¹ë²Ú¥»¥Ã¥È
¡¦½Õ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È
¿·ºî¤ò´Þ¤à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤È²¦Æ»¥Ô¥¶¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤ÎìÔÂô¤Ê¥»¥Ã¥È¡£²ÈÂ²¤Ç¤Î´ÑÀï²ñ¤ä½Õ¤Î½¸¤Þ¤ê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚM¥»¥Ã¥È¡Û½Õ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡ÊM¡Ë¡Üµæ¶Ë¤Î¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡ÊM¡Ë¡Ü2ÇÜÀ¹¤ê¥Ý¥Æ¥È¡ß1
Ã±ÉÊ¹ç·×²Á³Ê6760±ß¤¬¡¢¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä²Á³Ê6000±ß¡£
¡ÚL¥»¥Ã¥È¡Û½Õ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡ÊL¡Ë¡Üµæ¶Ë¤Î¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡ÊL¡Ë¡Ü2ÇÜÀ¹¤ê¥Ý¥Æ¥È¡ß2
Ã±ÉÊ¹ç·×²Á³Ê1Ëü1200±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä²Á³Ê1Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ô¥¶¤¬ºÇÂç1400±ß¥ª¥Õ¤Ë
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê4¼ïÎà¤Î¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ô¥¶¤¬¡Ö¥Ô¥¶¡¼¥é ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ³ä°ú¤Ë¡£
¡¦½Õ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¯¥©¡¼¥¿¡¼
¥¢¥¹¥Ñ¥é¡õ¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢¥Æ¥ê¥ä¥¥Á¥¥ó¡õ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢Ë§½æ¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¡õ¥Ù¡¼¥³¥ó¥Ý¥Æ¥È¡¢¥×¥é¥¤¥à¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ó¡¼¥Õ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ô¥¶¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥©¡¼¥¿¡¼
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¤¤¤¦Âç³¤Ï·¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¡¢ÄêÈÖ¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥Æ¥ê¥ä¥¥Á¥¥ó¡¢¥ß¡¼¥È¡õ¥Þ¥è¥Ý¥Æ¥È¡¢Ç»¸ü¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¡õ¸üÀÚ¤ê¥Ù¡¼¥³¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ç»¸ü¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥¯¥©¡¼¥¿¡¼
½Õ¤Î¿·ºî¡¦À¸¥Ï¥à¡õ¥¢¥¹¥Ñ¥é¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥³¡¼¥ó¥Ô¥¶¡¢¤â¤ÁÌÀÂÀ»Ò¥Ô¥¶¡¢Ç»¸ü¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤Î4¤Ä¤¬1Ëç¤Ë½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¤Î¥¯¥©¡¼¥¿¡¼
¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡¢¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¡õ¥È¥Þ¥È¡¢4¼ï¤Î¥ß¡¼¥È¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ý¥Æ¥È¡õ¸üÀÚ¤ê¥Ù¡¼¥³¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ô¥¶¤Ç¤¹¡£
4¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤â²Á³Ê¤Ï¡¢M¥µ¥¤¥º¤¬ÄÌ¾ï3480±ß¤Î¤È¤³¤í2680±ß¤Ë¡£L¥µ¥¤¥º¤¬ÄÌ¾ï5740±ß¤Î¤È¤³¤í4340±ß¤È¡¢¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ô¥¶¡¼¥é ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃíÊ¸ÊýË¡¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ã±ÉÊ¹ç·×²Á³Ê¤Ï¡¢À¸ÃÏ¥¿¥¤¥×¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Î²Á³Ê¤¬ºÇ¤â¹â¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¹ç·×²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªÆÀ¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ô¥¶¡¼¥é ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×4¼ïÎà¤Ï¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢À¸ÃÏ¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤ë²Á³ÊÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤ªÆÀ¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤Ï6·î9Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î¥»¥Ã¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¡¢³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô