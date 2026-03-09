田村淳、大笑い→占い師が断言「金のにおいがわかる」 購入明かした千葉の1700坪の土地は「まだ見に行ってない」
タレントの田村淳（52）が、8日深夜放送のフジテレビ系バラエティー『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深夜放送）に出演。占い師の断言に大笑いした。
【写真】ロンブー田村淳、元モデルの妻・香那さんとハワイ挙式ショット
この日は、元相方の田村亮（54）とともに、ホロスコープ占いの彌彌告（MiMiKO／みみこ）氏のい占ってもらうことに。淳は、お金の使い方について「バーっと使うんですけど、お金の使い方に哲学がある」「自分にとって意味のあるお金なら躊躇なくベットする」と占われると、「はい…。そうなんですよね。『やめときなよ』って友達とかに言われるんですけど…」と肯定。
続けて先日話題になった土地の購入について「千葉県に1700坪の土地を買って…」「“みんなで遊ぶための場所”を買おうって。決まってないんですよ、何するか。だから『あんまり計画を立てないで買わない方がいいんじゃないの？しかもそんなに大きな土地を』（みたいに言われる）」と告白。
番組スタッフから「1700坪ってどれくらいの広さなんですか？」と聞かれると「俺もわからないです。（収録時）まだ見に行ってないんで」と即答。スタジオの水野美紀やみちょぱが「えっ、でも買ったの？」と驚いていた。
また彌彌告氏は、淳について「金のにおいがわかる」と断言。淳は笑いながら「イメージ悪いけど…その分使うからね。日本ってお金使う人をすごく『あの人はこんなに…』ってなるけど、使った方がいいですもんね？」と聞くと、彌彌告氏も「絶対その方がいいです」と肯定していた。
淳は先日、自著『大人の小学校』（扶桑社）発売記念記者会見で、千葉に1700坪の土地を“自腹購入”したことを明かしていた。
