田村淳、大笑い→占い師が断言「金のにおいがわかる」 購入明かした千葉の1700坪の土地は「まだ見に行ってない」