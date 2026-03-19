この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ブラックバス何匹食ったか」元ホームレス警察官が明かす壮絶な過去と「辞めるのが怖かった」退職の裏側

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

警察官辞めたchが「【完全密着】西成ホームレスから警察官になった男のその後に密着してみた。」を公開した。西成でのホームレス生活を経て警察官となり、現在は退職して警察官志望者を支援する男性の姿に密着し、「本物の警察官になれるように」と語る彼の熱い思いと壮絶な過去に迫っている。



密着は、庭に張ったテントで過ごす男性の現在の暮らしぶりからスタートする。夕食の準備中、話題はホームレス時代の食生活に及んだ。生きるために池で魚を釣り「ブラックバス何匹食ったか分からない」と回顧。さらに、河原で出会った男性から捕まえ方を教わり、焚き火で焼いて食べた「マムシはめっちゃ美味しかった」と語り、過酷なサバイバル生活を振り返った。



念願の警察官になり、白バイ隊員など厳しい現場を経験した男性だが、退職を考えた時期には「辞めるのが怖かった」「毎日泣いていた」と深い葛藤があったと明かす。しかし、元警察官の仲間から「世の中に素晴らしい価値提供になる」と背中を押され、家族からの「パパ今までやってきたじゃん」という言葉に救われて、現在のサポート事業の立ち上げを決意した。



指導の現場では、「俺が一緒に働きたい奴、背中を預けて現場行きたいって思う奴だったら絶対受かる」と、実体験に基づく独自の指導論を展開している。「ただただ覚えたことを言うんじゃなくて、人間として選ばれるようになるために」と、表面的な面接対策ではなく、現場で通用する人間性を磨くことの重要性を熱く説いた。



動画の終盤では、実際の警察イベントにサポート生を引率し、現場の空気を肌で感じさせる様子も収められている。「どんな不安や悩みがあっても戻っておいで」と若者たちに寄り添い、「人生を逆転できたら」と願う彼の姿からは、警察という仕事への深い愛情と、後進の育成にかける強い覚悟が伝わってくる。