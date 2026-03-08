『スター・ウォーズ』期間限定ストア、2026年3月23日（月）より池袋にオープン

オリジナルグッズをはじめとした、スター・ウォーズのグッズがそろう期間限定ストア「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」が、2026年3月23日（月）から2026年8月16日（日）まで池袋PARCOに期間限定でオープンする。

「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」概要

店内装は「スター・ウォーズ」の世界観を感じられるデザインを主軸に、公開が待ち遠しい映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』をより一層盛り上げる装飾を施し、どこかノスタルジックな雰囲気を感じられるよう仕上がっている。

オープンに合わせて、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』デザインのショッピングバッグやおなかと机の間に挟んで正しい姿勢をサポートしてくれるぬいぐるみ「ふんばるず」のグローグーデザインアイテムなどの新商品を発売。

さらに、店内で商品をお買い上げのお客さまへ金額に応じて、オリジナルステッカーやオリジナルショッピングバッグプレゼントのキャンペーンを実施する。

最新情報やその他グッズの詳細については、WEBサイトや公式Xで随時お届け。

■店舗情報

店舗名：STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC

会 期：2026年3月23日（月）から2026年8月16日（日）

開催地：池袋PARCO 本館 B2F（東京都豊島区南池袋1-28-2）

営業時間：11：00〜21：00

※営業時間は商業施設に準じます。

※2026年3月23日（月）は、12：30より営業いたします。

■お買い上げ特典

【その1】

内 容：お買い上げ金額3,300円（税込）ごとに「ノベルティステッカー（非売品・全6種）」をプレゼント

対 象：1会計3,300円（税込）以上お買い上げのお客さま

期 間：2026年3月23日（月）〜 なくなり次第終了

対象店舗：STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC

サイズ：W60×H86mm

備 考：絵柄はお選びいただけません。

【その2】

内 容：お買い上げ金額8,800円（税込）ごとに「オリジナルショッピングバッグ（非売品・全1種）」をプレゼント

対 象：1会計8,800円（税込）以上お買い上げのお客さま

期 間：2026年3月23日（月）〜 なくなり次第終了

対象店舗：STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC

サイズ：W400×H800×D100mm

備 考：8,800円（税込）以上お買い上げのお客さまには、オリジナルショッピングバッグをおひとつとお買い上げ金額に応じたオリジナルステッカーをお渡しいたします。

「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」商品

■店頭限定販売

ショッピングバッグ

商品名：STAR WARS／マンダロリアン・アンド・グローグー ショッピングバッグ

価 格：1,430円（税込）

サイズ：約W300×H420×D120ｍｍ

素 材：ポリプロピレン・紙

備 考：オンラインショップでの販売はございません。

発売日：2026年3月23日（月）

■池袋PARCO限定販売

限定ピンズ

商品名：STAR WARS GROGU CUTEST IN THE GALAXY 池袋 限定ピンズ

価 格：2,025円（税込）

サイズ：約W35×H36ｍｍ

素 材：亜鉛合金・真鍮・エポキシ樹脂

備 考：オンラインショップでの販売はございません。

発売日：2026年3月23日（月）

販売店舗：STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC

■3月23日発売新商品

ふんばるず

商品名：STAR WARS GROGU ふんばるず

価 格：6,270円（税込）

サイズ：W37×H25×D16cm

素 材：ポリエステル

トラベル PCケース

商品名：STAR WARS トラベル PCケース

価 格：4,400円（税込）

サイズ：Ｗ365×Ｈ260×D30mm

素 材：ポリエステル・亜鉛合金

ソックス

商品名：STAR WARS ソックス ベイダー＆トルーパー／ビークル

価 格：各2,310円（税込）

サイズ：25〜27cm

素 材：コットン・ポリエステル他

発売日：2026年3月23日（月）

販売店舗：STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC、STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC オンライン

