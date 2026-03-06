NHK職員（50）「俺、危ないもの持っているから」20代女性を渋谷で脅迫し性的暴行を加えた疑い 自転車で見まわる姿も…複数の余罪あるとみて捜査
NHKの職員の男が路上で声をかけた女性に性的暴行を加えたとして逮捕されました。男は「俺は危ないものを持っている」などと女性を脅し、犯行に及んだということです。
NHK 安保華子 理事
「被害に遭われた方、視聴者の皆様に深くお詫びいたします」
きょう、急遽、会見を開いたNHK。職員の逮捕について謝罪しました。
警察署から移送される男。報道陣のカメラに気づくと顔を隠します。
NHKの職員、報道局スポーツセンターのチーフディレクター・中元健介容疑者（50）はきのう、不同意性交の疑いで逮捕されました。
今年1月、中元容疑者は東京・渋谷区の路上を歩いていた面識のない20代の女性に声をかけると、近くのビルの踊り場に連れ込みます。
すると…
中元容疑者
「俺、危ないもの持っているから」
こう脅迫して、女性に性的暴行を加えたということです。
その後、中元容疑者は自転車で逃走しますが、NHKによると、事件の数時間後には出勤。何事もなかったように業務にあたっていたということです。
2000年に入局した中元容疑者。スポーツ番組のチーフディレクターで、事件後もミラノ・コルティナ五輪に関連した業務も行っていたといいますが、逮捕まで中元容疑者の様子におかしいところはなかったといいます。
中元容疑者
「わいせつな行為をしたが、危ないものを持っているなどの脅迫はしていない」
調べに対し、こう供述している中元容疑者。
事件現場周辺の防犯カメラには女性を物色するためか、自転車で周回する様子が写っていたほか、事件との関連はまだわかっていませんが、スマホから多数のわいせつな動画や画像が見つかったということです。
警視庁には別の女性からも同様の被害相談が寄せられていて、警視庁は余罪が複数あるとして調べを進めています。