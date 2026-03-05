不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が宅建の必要性を整理！『大家になっても宅建が必要な場合もある！？不動産投資をやるなら知っておきたい宅建資格の活かし方について解説します！』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
不動産投資を始めようとしたとき、多くの人が一度は疑問に感じる資格がある。それが宅建だ。今回取り上げる動画『大家になっても宅建が必要な場合もある！？不動産投資をやるなら知っておきたい宅建資格の活かし方について解説します！』では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、宅建と投資家の関係を整理しながら、その実務的な意味を解説している。
不動産投資を検討する人の中には「宅建がなければ始められないのでは」と考え、最初の段階で足踏みしてしまうケースもある。しかし木村氏は、この考え方を整理する。宅建とは本来、不動産の売買や賃貸の仲介を行うための資格であり、不動産会社として取引の間に立つ人のための免許である。
ただし、宅建で学ぶ法律知識は物件理解に役立つ。借地借家法、区分所有法、用途地域、建ぺい率や容積率などを理解していれば、土地や建物の将来性をより正確に判断できる。例えば角地には建築規制の緩和が適用される場合があり、法的な背景を知ることで物件価値を客観的に見極められる。契約書や重要事項説明の内容も理解しやすくなり、不動産会社との会話の精度も高まる。
一方で動画では、「資格」と「投資スキル」は別である点も強調される。不動産投資で成果を左右するのは、融資戦略、物件選定、取得後の運営、空室対策、修繕コスト管理、売却戦略などの実務的な要素だ。これらは収益を左右する核心部分であり、宅建資格の有無だけで結果が決まるわけではない。ただし宅建が必要になるケースもある。
さらに木村氏は、宅建取得後の影響として金融機関の見方の変化にも触れる。資格が常に有利に働くとは限らず、資金調達の環境が変わる場合もある。
一方で、宅建を活用して売買を組み合わせながら資金を拡大する投資家もいる。ただしその背景には、物件再生やコスト管理などの実務能力が前提として存在する。
動画全体を通して示されるのは、宅建資格の有無よりも投資スタイルとの適合性である。賃貸経営を中心に資産を積み上げるのか、売買を組み合わせるのか。その方向性によって資格の位置づけは変わる。不動産投資と宅建の関係は単純な二択ではなく、戦略と合わせて判断すべきテーマだ。
会社員から24棟家賃年収5000万円を実現し独立。現さくらいふ株式会社 代表取締役。他4社経営。不動産投資歴は15年、主催する不動産投資セミナーは［5年で10000人]が受講。唯一無二のスキルをもつ業界の有名講師・きむ兄（木村 洸士）が不動産投資を志す方に役立つ情報をお伝えしていきます！