この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元教師が告白「花束は捨てるのが辛い」先生へのプレゼント選びの正解とNGアイテム5選

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が、「お世話になった先生にあげてはいけないプレゼント5選＆あげたら喜ばれるもの」を公開した。元中学校教師のすぎやま氏が、卒業や離任のシーズンに贈られがちなプレゼントの裏事情を解説し、本当に喜ばれる贈り物の選び方を提示している。



すぎやま氏は、もらう側の心理や物理的な負担、公務員としてのルールを重視してNGアイテムを選定。第5位には「ギフトカード」を挙げ、公立学校の教員は地方公務員であるため、「金券を受け取るのは法律で厳しく禁止されている」と注意を促した。



定番と思われがちな「色紙」は第2位にピックアップ。寄せ書きが並ぶ色紙は規格外のサイズが多く、本棚に収まらないという物理的な問題を指摘。毎年新しいクラスを受け持つため、過去のものを飾り続けることは難しく、「元カレが元カノとの思い出写真をずっと飾ってたら嫌じゃん？それと同じ」と独自の視点で語る。



第1位には「花束」を選出。両手で抱えるほどの特大の花束が画面に映し出される中、家に花瓶がないケースや、枯れた後に「100％申し訳ない気持ちで捨てないといけない」という苦悩を吐露。高額な費用をかけるくらいなら「生徒たちのために使ってあげてほしい」と本音を明かしている。



一方で、本当にもらって嬉しいアイテムとして「ハンカチ」と「手紙」を推奨。ハンカチについては、自身が愛用する青い布製のものを広げて見せつつ、相手の好みを事前に観察することが重要だとアドバイスした。特に手紙については、場所を取らず、疲れた時に読み返すことで「もうちょっとがんばろうって思える」と絶賛。「これに勝るプレゼントなんてない」と断言し、金額ではなく相手に寄り添う思いやりこそが最良の贈り物であると締めくくった。