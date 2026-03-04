興収150億突破の『ズートピア2』、テーマカフェも大注目！「ズートピア2」OH MY CAFEを推し活経済評論家・横川楓が徹底レポート
国内興行収入が150億円を超えロングヒットが続くディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』。同作をテーマにした「ズートピア2」OH MY CAFEが開催中だ。表参道会場は2026年4月19日(日)まで、梅田会場は3月8日(日)まで。
今回は表参道店の模様を、推し活経済評論家の横川楓さんが実食レビュー！メニューの数々を紹介してもらった。
■かわいすぎる限定メニューを実食
こんにちは！推し活経済評論家の横川楓です。今回は「ズートピア2」OH MY CAFEに行ってまいりました！絶賛劇場公開中の『ズートピア2』、その世界観を体感できるテーマカフェの魅力をお伝えします。
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』は、動物たちが高度な文明社会を築いた世界「ズートピア」を舞台に、ジュディが夢をかなえるためにキツネの詐欺師ニックとバディを組んで奮闘する姿を描いた大人気作品です。その続編、待望のシリーズ最新作『ズートピア2』が2025年12月5日より公開され、大ヒットを記録し、史上最速のスピードで大台の興行収入100億円を突破しました。
もちろん私も『ズートピア』も『ズートピア2』も劇場で観ました！動物たちみんなとってもかわいくて、笑いあり涙あり、そしてジュディとニックの関係性がもうほんと言葉にできないほど最高で…！何度観ても楽しめる大好きな作品です。今回のカフェではさまざまな登場人物たちのメニューがありつつ、2026年1月23日からはタキシードを着たニックをイメージした新メニューやグッズも登場しています。
＜ニック＞おあげ満喫セット(1990円)はいなり寿司ときつねうどんがセットになったキツネづくしの和風セット。いなり寿司はノーマルなものといろいろな食材が乗っているものがあり、味の違いも楽しめます。あったかいおうどんはコシがあり、とってもジューシーな油揚げとともにとてもおいしかったです。
＜ニック＞SLY FOXタキシード・ライス(1990円)はトマトとチキン、ソイミートの優しい味わいのチキンライスです。黒のライスにタキシード柄、サラダ、いちごとシックながらもたくさんの食材でカラフルになっていて、とてもフォトジェニック！タキシード姿のニック、かっこいい…！
＜ニック＞海辺のバカンス♪ドリンク(990円)はピニャコアーラをイメージしたパイナップル＆ココナッツウォーター。さわやかなお味でとても飲みやすかったです。カクテルみたいな大人な見た目で、黄色のカラーが透明のグラスにもとても映えていますよね！
＜ニック＞ストロベリーラテ(990円)はストロベリー風味のミルクラテ。ゴロゴロした大きいいちごの果肉がしっかり入っています！アクリルマドラーは持ち帰れませんが、990円で販売(ランダム6種)も実施しています。
事前予約(770円/1名)をしてメニューを注文した人にはもれなく、特典として「オリジナルマルチケース(全6種)」と「オリジナルコレクションカード(全10種)」がランダムで1枚プレゼントされます。
※なくなり次第終了。写真は表参道店1月30日現在のもの。
グッズの種類もとても豊富。私が実際に購入したのが、ニックのタキシード姿のグッズとめじるしチャーム(660円)。タキシード姿のニックのキーホルダーはランダムですが全部ニックなので、ニックファンとしては全種類集めたくなりました…！
メニューはすべてディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体に優しいヘルシーなメニューなのもうれしいポイント。ズートピアのキャラクターたちに囲まれたとってもワクワクした空間で、楽しい時間を過ごせること間違いなしです！
(C)Disney
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
