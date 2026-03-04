『龍が如く』“あのホルモン”10人前も注文できる！新宿歌舞伎町で「焼⾁ライク 神室町昭和通り店」が期間限定営業中
焼⾁ファストフード店「焼⾁ライク」は、2026年2⽉3⽇〜3月31日(火)の期間、⼈気ゲームシリーズ『龍が如く』の最新作『龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties』とのコラボレーション企画を展開中。全店舗でコラボメニューを発売するほか、新宿歌舞伎町店は期間限定で「焼⾁ライク 神室町昭和通り店」へと店名を変更。さらに『⿓が如く』シリーズ内で登場した“ホルモン”に着想を得た店舗限定メニューも販売し、いずれも好評を博している。同店ならではの特徴や、コラボメニュー開発の経緯などを、焼肉ライク マーケティング部 企画・PR戦略課の神野考太さんにうかがった。
【写真を見る】『龍が如く』とコラボした「焼⾁ライク 神室町昭和通り店」
■『龍が如く』をイメージした極上カルビ＆ホルモンが味わえる
まずは全店舗で注文できる「ドラゴン焼肉セット 極」(1290円)について。こちらは龍をイメージした1本⽜カルビを丸ごと盛り付けた豪快なセットメニュー。特製の旨⾟⾚たれに漬け込んだカルビは、ほどよい⾟さと⾁の旨みが⼝いっぱいに広がり、⾷べ応えも抜群。通常のカルビのその先を⾏く豪快さとボリューム感は『⿓が如く 極』の名にふさわしい仕上がりになっている。
【神野】「こちらのカルビは1枚のお肉で、持ち上げていただくと昇り龍のような、見た目のインパクトも抜群の商品になっていまして、そこから龍を連想していただけるようになっております。そのままの状態で焼いて、お召し上がりの直前に切っていただくんですけれども、『焼肉ライク』で取り扱っている他のお肉よりも厚みがありまして、見た目も豪快さがあり、食べ応えもあるという。そして味もちょっと旨辛の、パンチの効いた味付けになっていて、ご飯もガツガツ食べられるようになっておりますので、そういったところでも『龍が如く』の豪快なイメージを感じ取っていただける商品になっております」
続いて「焼肉ライク 新宿歌舞伎町店」の店名変更と、同店限定メニューの「特上ホルモン」(400円)および「神室町昭和通り店限定焼肉セット 極」(1590円)について詳細をうかがうことに。
『⿓が如く』ファンが神室町で焼⾁を⾷べるなら、やはりホルモン。ホルモンは焼かれてこそ価値がある。「真っ黒になるまで焦げて、脂を落とし、味を磨く」そんな神室町流の焼⾁体験を⼼ゆくまで味わえるのは“神室町の焼⾁店”として⽣まれ変わった本店舗だけ…ということで、神野さんに店名変更の経緯を聞かせてもらった。
【神野】「今回、お越しいただきましたこちらの新宿歌舞伎町店が、期間限定で『神室町昭和通り店』という店名になり、コラボを行っているのですが、そこで販売するならこれしかない…ということで、特上ホルモンをご用意いたしました。こちらは『龍が如く』シリーズの作中にあった“神室町でホルモンを食べるシーン”を実際の店舗でも表現できないか？ということで、今回のメニューに入れさせていただいたものになります。
まず『神室町昭和通り店』という店名ですが、こちらはゲーム内の神室町のマップにもあるお店なので、『龍が如く』ファンの方からすると、だいたいあの辺にあるはずだ…とわかっていただけるようになっています。この先のドン・キホーテを曲がればすぐそこにあるはず…といった感じで、すごくイメージしやすい場所ですので、ご来店いただく段階から、実際に自分が神室町に行った気持ちになって楽しんでいただけるのではないでしょうか。
そして商品の『特上ホルモン』ですが、やはり“ホルモンをしっかり焼いて食べる”という一連の流れは、ファンの皆さんにとっても非常に強く印象に残っているシーンですし、そこを疑似体験していただけるというのは、こういったコラボ企画ならではの醍醐味ではないかなと思っております」
ちなみに同店では「特上ホルモン 10人前」(3890円)も販売している。こちらはもともと洒落で用意したものだそうだが、予想に反して大好評で、神野さんによると連日、10食近くの注文が入っているという。
【神野】「『焼肉ライク』は一人焼肉を推奨しているので、基本的にはおひとり様でのご利用を想定しており、その前提でメニューをご用意しております。ですので“注文される方はまずいらっしゃらないだろう”と思いながらも、やはりあのシーンを演出するからには、ホルモン10人前を用意しなければ…ということで、洒落のつもりでご用意させていただきました。
当初は、まず頼まれることはないだろう。約2カ月のコラボ期間のなかで5食も出れば十分だろう…と思っていたんですけど、発表させていただくなり、予想をはるかに超える反響がありまして。連日、10食近くの注文が入る人気商品になっております。『龍が如く』ファンの皆さんは、こういう企画に対して非常に前向きといいますか、積極的に楽しんでくださる方が多くて、我々としてもたいへんありがたい限りです」
この他にも同店では、コラボメニューを注文すると『龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties』デザインのオリジナルショップカードが配布される。さらにレシートにも「焼肉ライク 神室町昭和通り」と印字されており、来店した記念に店内にて、これらの写真を撮ってSNSに投稿する『龍が如く』ファンも多いという。
【神野】「ロースターが写り込む角度で、ショップカードやレシートの写真を撮られて。それをXなどに投稿してくださる方が大勢いらっしゃいます。弊社のロースターは特徴的な形をしているので、それを見て、“これって『焼肉ライク』だよね”と、さらに盛り上がっていただいたり。これらがあることで、実際に神室町にやってきたような疑似体験をしていただけることも、今回のコラボの魅力の一つだと思っておりますので、大勢の方にお越しいただいて、そうした気分を満喫していただけますと幸いです」
取材・文＝ソムタム田井
取材・文＝ソムタム田井