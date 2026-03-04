インスタグラムで報告

ミラノ・コルティナ五輪で3つの銅メダルを獲得したスピードスケート女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）が4日、インスタグラムで現役引退の意向を表明した。通算メダル数10個の偉業を果たした超人へ、海外トップスケーターから労いの声が続々と舞い込んだ。

高木は4日未明にインスタグラムを更新。「競技人生の進退に関わること」と記し、英語と日本語で今後の去就に言及。「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」と明かした。

コメント欄には戦友たちからも労いの声が殺到。ミラノ五輪の女子500メートルで金、1000メートルで銀メダルのフェムケ・コク（オランダ）は「あなたは私の励みです。これからの未来が素晴らしいものになりますように」とコメントを寄せ、女子1500メートルで金メダル、団体パシュートで銀メダルのアントワネット・ライプマ（オランダ）も「あなたと競い合えたことは光栄でした！」と綴っている。

31歳の高木はミラノ・コルティナ五輪で500、1000メートル、団体パシュートで銅メダルを獲得。2018年平昌五輪ではメダル3つ、22年北京五輪では4つのメダルを獲得し、通算獲得メダル数は夏・冬季を通じて日本女子最多の10個を獲得している。

■海外スケーターからのコメント

◎フェムケ・コク（オランダ）

「あなたは私の励みです。これからの未来が素晴らしいものになりますように」

◎バネッサ・ヘルツォーク（オーストリア）

「あなたは本当に素晴らしいアスリートで、そしてとても素敵な人です。あなたのレースを見るのがいつも大好きでした。ミホ、これからも幸運を祈っています」

◎キミ・ゲッツ（米国）

「あなたと競い合えたこと、そして、ただあなたを見ているだけでも本当に光栄でした。あなたはインスピレーションを与えてくれる存在で、史上最高です。いつも温かい言葉をかけてくれてありがとう。楽しい熱戦の数々、そして常に高い基準を示してくれたことにも感謝しています。これからのすべてに幸運を。あなたがいなくなるのは寂しい」

◎アントワネット・ライプマ（オランダ）

「あなたと競い合えたことは光栄でした！ ジュニア時代から、あなたはずっと基準を引き上げてきました。これまでの数々の戦い、与えてくれた刺激、そして私たちみんなに示してくれた模範に感謝します。これからの人生の新たな章が素晴らしいものになりますように」



（THE ANSWER編集部）