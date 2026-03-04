「Believe」でグラミー賞最優秀ダンス・レコーディング賞(2000年)を獲得し、映画「月の輝く夜に」（1987年）ではアカデミー賞の主演女優賞を獲得したシェールの息子で、同じく歌手のイライジャ・ブルー・オールマン（49）が逮捕された。故グレッグ・オールマンとの息子であるイライジャはニューハンプシャー州のエリート校での騒動に関連して、単純暴行2件、不法侵入、脅迫、そして迷惑行為の容疑をかけられている。



地元警察の発表によると、2月27日、同州コンコードにあるセント・ポールズ・スクールから、不審者が「騒ぎを起こし、攻撃的な態度を取っている」と通報があったという。ミュージシャンのイライジャは同校と一切関係はないとみられている。



すでに釈放されているが、今後日時が決定される裁判には出廷を求められている。



これまでに薬物依存症などを患ってきたことで知られるイライジャは昨年6月、薬物過剰摂取が疑われる状況の中で「錯乱したような行動」を取っていたため、病院へ緊急搬送されていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）