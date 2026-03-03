JR名古屋駅1番線企画 2026年春

台湾五之神製作所が

春の季節限定オープン！

通勤などで名駅を利用しているナゴヤドット読者の皆様に嬉しいニュース。

JR名古屋駅1番線の線路とホームで展開される話題の企画に『台湾五之神製作所』が、3月12日(木)～期間限定で登場します。

食べログ「ラーメン TOKYO百名店」にも選出された海老つけ麺の名店が、台湾で展開する店舗をJR名古屋駅1番線用にアレンジ。

ホームという日常に、台湾夜市という異国情緒漂う空間を創出します！

電車を降りたら台湾夜市⁉

今回の出店は、JR名古屋駅1番線の特別なロケーションで、線路とホーム上での営業という非日常感も魅力。

通勤やおでかけの途中に立ち寄れる神アクセスで、列車の発着を感じながら味わう一杯は、通常の店舗とはまた違う体験になること間違いなし！

台湾五之神製作所とは？

『台湾五之神製作所』は五之神製作所グループの技術とノウハウをベースに、台湾の屋台文化を意識したラーメンを展開するブランド。

濃厚な旨みとスパイス感、そして香り立つスープが特長です。

台湾ラーメンと聞くと、名古屋名物の台湾ラーメンを思い浮かべる人も多いかもしれませんが、こちらは台湾の屋台文化を背景にしたスタイル。

魚介や肉の旨みを重ねたスープに、こだわりの麺を合わせる一杯が楽しめます。

メニュー紹介

今回の期間限定出店のメニューをご紹介。看板となる担仔麺はもちろん、トッピングやサイドメニューまでしっかりラインナップ！

海老担仔麺(エビタンツーメン)

780円

海老の旨味を最大限引き出したスープに、海老の旨味と台湾スパイスが香るミンチが癖になる本場仕立ての担仔麺。

もつ皿台湾780円

台湾と名古屋の融合！名古屋の皿台湾をイメージし、ピリ辛ミンチとシャキシャキもやしが麺に絡み合う一杯。 台湾屋台でおなじみの生姜が効いたモツ煮がアクセント！

麻油鶏板麺(マーヨージーバンメン)

780円

海老と台湾スパイス香る「まぜぞば」に、鶏の旨味に生姜の香るスープの組み合わせ。 そのまま別々に楽しむも良し、つけ麺スタイルで楽しむ良し！

セット魯肉飯200円

台湾スパイス香る甘辛だれが染み込む、とろける豚肉の本格魯肉飯。※単品での注文不可

台湾もつ煮380円

台湾屋台の定番、生姜の効いた旨みとろける台湾もつ煮。 ダージーパイ780円

サクサク衣とあふれる肉汁がクセになる！本格仕込みのダージーパイ。

昔水餃子 380円

もちもちの皮とあふれる肉汁が特徴の本格手包み水餃子。 豚肉の旨みが凝縮されています。

『五之神製作所』らしい濃厚スープ、香味油の使い方、麺とのバランスなど、細部にまでこだわっていますが、特に注目したいのは、旨みを幾重にも重ねたスープ。

魚介や肉の出汁をベースに、台湾らしい香辛料のニュアンスを加えた多層的な旨み構造で、後を引く味わいに仕上げられています。

忙しい大人の味方になる一杯

ナゴヤドット読者の皆様にとって、名駅は日常と非日常が交差する場所。

仕事帰り、ショッピングの合間、家族とのおでかけ前後など、立ち寄るシーンは様々です。

そんな中で、ホームという限られた空間に本格的なラーメン店が現れるというのは、ちょっとした非現実感。

春～初夏限定の美味しさを、名駅で

2026年春、JR名古屋駅1番線ホームに登場する『麺屋台 台湾五之神製作所』。

アクセスの良さ、ブランド力、そして確かな味わい。三拍子揃った期間限定の企画です。

電車を待つ時間が、ちょっと楽しみになる。名駅での乗り換えが、少しだけ特別になる。そんな普段とは違う春のワンシーンを作ってくれそうな一杯を。

気になる人は、開催期間や営業時間などの詳細を事前にチェックのうえ、ぜひ足を運んでみてください。

期間が進むごとに大きな話題を集めそうなだけに、いち早く体験しておくのも大人の余裕ですね。

出店概要

麺屋台 台湾五之神製作所

メンヤタイ タイワンゴノガミセイサクショ

【場所】

JR名古屋駅1番線

【出店期間】

3/12(木) ～ 6/21(日)

102日間

【営業時間】

11:00～21:30(LO21:00)

【席数】

約60席